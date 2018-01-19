Выставка картин на античные сюжеты откроется в НГХМ

Нижегородский государственный художественный музей совместно с московским коллекционером Ольгой Затеевой представляют выставку произведений западноевропейских мастеров XVI–н.XX веков «Чарующее мифов волшебство…».

В общей сложности в экспозицию вошли 117 работ, выполненных на темы античных легенд: это картины, гравюры, предметы декоративно-прикладного искусства. Чуть более половины произведений демонстрируется широкой аудитории впервые.

Уникальность вернисажа в его стилистическом единстве. Ядро экспозиции составляют произведения на мифологические сюжеты, в частности, знаменитые любовные истории, связанные с темой похищения и обольщения. Например, на выставке можно увидеть около двадцати различных экспонатов, посвященных похищению Европы.

Частная коллекция, которая легла в основу выставки собиралась в течение последних двадцати лет и на протяжении долгого времени хранились вдали от посторонних глаз. Выставка «Чарующее мифов волшебство» открывает новую главу в истории этого интересного московского собрания, так как оно впервые демонстрируется за пределами Москвы.