В FUTURO пройдет выставка художников объединения «Арт-бокс»

В галерее FUTURO в декабре откроется новая выставка «Отвлечение от реальности», где представят работы художников из московского объединения «Арт-бокс». Об этом «НН.Собака.ru» рассказали организаторы. 

Экспозиция включает в себя около сотни работ. На вернисаже свои картины представят сами художники - Вера Ельницкая, Владимир Панкратов, Артур Шувалов, Валентина Апухтина, Татьяна Холево, Владимир Курдюков и другие. 

Художники объединения «Арт-бокс» обращаются к внутреннему пространству живописной палитры, а также визуализируют цветовые структуры. Каждое произведение - это визуальный эксперимент. 

6 декабря

19:00

Галерея FUTURO (Рождественская, 6)

Билеты 150 рублей

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Автор: Мария Кучер
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Места: Галерея FUTURO
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