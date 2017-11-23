В FUTURO пройдет выставка художников объединения «Арт-бокс»

В галерее FUTURO в декабре откроется новая выставка «Отвлечение от реальности», где представят работы художников из московского объединения «Арт-бокс». Об этом «НН.Собака.ru» рассказали организаторы.

Экспозиция включает в себя около сотни работ. На вернисаже свои картины представят сами художники - Вера Ельницкая, Владимир Панкратов, Артур Шувалов, Валентина Апухтина, Татьяна Холево, Владимир Курдюков и другие.

Художники объединения «Арт-бокс» обращаются к внутреннему пространству живописной палитры, а также визуализируют цветовые структуры. Каждое произведение - это визуальный эксперимент.