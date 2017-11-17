У Русского музея фотографии появился аккаунт в Instagram

Русский музей фотографии обзавелся аккаунтом в Инстаграме. Команда обещает показывать там «неформатную сторону музея и музейную жизнь без рамок».

Публикация от МБУК"Русский музей фотографии" (@rmfmuseum) Ноя 15 2017 в 1:22 PST

Русский музей фотографии был создан в 1992 году, а в 2000 году перешел в ведение государства. Экспозиция расположилась в здании XIX века на нынешней улице Пискунова, где работали основоположник художественной фотографии Андрей Карелин и основатель публицистической фотографии Максим Дмитриев. Сейчас в фондах музея хранятся более 200 тысяч экспонатов.