У Русского музея фотографии появился аккаунт в Instagram
Русский музей фотографии обзавелся аккаунтом в Инстаграме. Команда обещает показывать там «неформатную сторону музея и музейную жизнь без рамок».
Русский музей фотографии был создан в 1992 году, а в 2000 году перешел в ведение государства. Экспозиция расположилась в здании XIX века на нынешней улице Пискунова, где работали основоположник художественной фотографии Андрей Карелин и основатель публицистической фотографии Максим Дмитриев. Сейчас в фондах музея хранятся более 200 тысяч экспонатов.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.