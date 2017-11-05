В Нижнем Новгороде появится еще одна художественная галерея

На улице Минина, 17 открывается новая галерея Argento. Пространство начнет функционировать 10 ноября, сообщают организаторы.

Галерея станет продолжением двух других проектов Argento - печатной мастерской для фотографов и художников и фотостудию.

Первой экспозицией в Argento станет выставка Виктора Грязнова «Летаргия и пробуждение», где покажут фотографии и графику автора. Вход на выставку будет осуществляться за free donation.

Вернисаж выставки Грязнова и открытие галереи начнется в 18:00, 10 ноября.