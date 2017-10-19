Арсенал организует экскурсии в мастерские художников

В рамках параллельной программы к выставке «Простые чувства» в Арсенале пройдут экскурсии в мастерские художников и фотографов, рассказали «НН.Собака.ru» организаторы.

Проект стартует 3 ноября. За четыре недели участники посетят мастерские фотографов Евгении Шливко и Алика Якубовича, скульптора Вячеслава Потапина, а также мастерскую «Тихая», где работают художники Артем Филатов, Андрей Оленев, Александр Лавров, Антон Мороков, Елена Топутнова и Яков Хорев.

Экскурсии будут проходить каждую пятницу. Для того, чтобы принять участие, нужно оставить заявку на почте arsenal@ncca.ru , указав имя и контактные данные, а также ответить на вопрос, почему вы хотите посетить ту или иную мастерскую.