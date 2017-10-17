Уличный художник Паша Cas посвятил манифест Дэмиену Хёрсту

В манифесте Паша Cas обратился к творчеству Хёрста. Паша погрузился в аквариум, и сквозь толщу воды и стекла пытался донести послание собравшейся публике. Таким образом молодой художник вернулся к идее, заложенной когда-то Хёрстом: любой, у кого есть потенциал и смелость для художественного высказывания, может стать художником contemporary art.