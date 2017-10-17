Уличный художник Паша Cas посвятил манифест Дэмиену Хёрсту
Паша Cas представил свой манифест современного искусства при поддержке галереи Anna Nova. Уличный художник опубликовал видеопослание «Привет Дэмиену Хёрсту».
По оценкам Sunday Times, Дэмиен Хёрст - самый богатый из современных художников. В 1991 году он представил работу «Физическая невозможность смерти в сознании живущего», ставшую культовой. Это аквариум с тигровой акулой в формалиновом растворе. Творение Хёрста породило множество дискуссий и стало символом британского искусства.
В манифесте Паша Cas обратился к творчеству Хёрста. Паша погрузился в аквариум, и сквозь толщу воды и стекла пытался донести послание собравшейся публике. Таким образом молодой художник вернулся к идее, заложенной когда-то Хёрстом: любой, у кого есть потенциал и смелость для художественного высказывания, может стать художником contemporary art.
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