Что покупать в «Подружке» этой весной?

Смена сезонов – очередной стресс для нашей кожи (а зачастую и для нас самих – ведь приближается пора открытых платьев и босоножек, которую надо встретить во всеоружии). Время распрощаться с шелушениями, тусклостью кожи, подготовиться к теплу и добавить красок! Яркие лаки для ногтей, всё для маникюра, педикюра и эпиляции, патчи, сыворотки и очищающие средства – мы выбрали 12 незаменимых продуктов для ухода за собой, эксклюзивно представленных в сети магазинов косметики «Подружка».

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