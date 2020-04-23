Во времена самоизоляции, когда о далеких странах остается только ностальгировать, еда и напитки позволяют нам перенестись в солнечную Италию или на океанский берег Чили. Cомелье Виктория Маркевич рассказывает, как отыскать самый благородный вкус в обычном супермаркете
«Эно-охота»: ищем лучшие варианты в супермаркете
Место
Главное – правильно выбрать место для «эно-охоты»: идите в большой сетевой супермаркет или специализированный магазин, а не в маленький продуктовый у дома. Причин для этого несколько: ассортимент и цены там значительно приятнее, многие сети изменили отношение к подбору ассортимента и все чаще на полках можно увидеть этикетки, которые еще недавно встречались только в винных картах ресторанов, многие сети импортируют сами (обращаем внимание на название компании импортера на контр-этикетке), а это еще один аргумент к хорошей цене.
Время
Следите за годом урожая: недорогие варианты сделаны, чтобы выпить их максимально молодыми, 1-2 года для белых и розовых, 2-3 для красных – это максимум.
Обязательно обращайте внимание на указание названия конкретного сорта винограда, из которого сделан напиток – выбирайте тот, который сделан только из одного сорта, особенно, если названия этих сортов вам пока мало о чем говорят.
Традиции
У многих стран Нового Света есть свои «визитные карточки»: сорт винограда карменер в Чили, шенен блан и пинотаж в ЮАР, шираз и шардоне в Австралии, мальбек в Аргентине, пино нуар и совиньон блан из Новой Зеландии. Как правило, если регион специализируется на том или ином сорте винограда, то и продукт из него будет довольно неплох, даже если стоит недорого.
Не бойтесь экспериментировать с эно-картой Европы – пробуйте узнать поближе менее известные страны-производители. В невысокой ценовой категории особенно велика вероятность получить значительно более интересный результат в бокале за те же деньги. Обратите внимание на Португалию, Грецию, Болгарию. Приятный сюрприз может преподнести и менее известные регионы в странах-лидерах индустрии. Например, Лангедок-Руссильон и Долина Луары вместо Бургундии и Бордо во Франции, Апулия и Фриули вместо Пьемонта и Тосканы в Италии.
Отдельным пунктом хочу выделить: не стоит считать, что винтовая крышка у бутылки - это признак низкокачественного содержимого. Это совершенно не так!
Имя
Не стесняйтесь отдавать предпочтение большим известным брендам: они дорожат репутацией и стремятся к стабильности вкуса в своих линейках. Так же обращайте внимание на пресловутые «медальки» на этикетке: больше 80 баллов от известных критиков и призовые места на международных дегустационных конкурсах все же что-то значат.
Пользуйтесь приложением Vivino, чтобы отсечь откровенно плохие экземпляры, которым пользователи поставили 2 балла и меньше. Даже с учетом того, что оценки ставят любители по только им известным критериям, это все-таки фильтр.
Знакомство
Итак, выбор сделан, позвольте дать пару советов насчет того, как сделать ваше знакомство с уже приобретенным напитком максимально приятным. Следуйте рекомендациям на этикетке – правильная температура подачи сгладит возможные шероховатости производства.
Обзаведитесь парой пусть и недорогих, но профессиональных бокалов: хорошее стекло добавит вкуса даже заурядному продукту, как минимум за счет эстетики.
Не ожидайте много, тогда вас с меньшей вероятностью постигнет разочарование.
В конце-концов пока у нас есть возможность провести вечер с близкими за приятным ужином с хорошим эно-сопровождением, все на так уж плохо!
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