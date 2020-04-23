«Эно-охота»: ищем лучшие варианты в супермаркете

Место

Главное – правильно выбрать место для «эно-охоты»: идите в большой сетевой супермаркет или специализированный магазин, а не в маленький продуктовый у дома. Причин для этого несколько: ассортимент и цены там значительно приятнее, многие сети изменили отношение к подбору ассортимента и все чаще на полках можно увидеть этикетки, которые еще недавно встречались только в винных картах ресторанов, многие сети импортируют сами (обращаем внимание на название компании импортера на контр-этикетке), а это еще один аргумент к хорошей цене.

Время

Следите за годом урожая: недорогие варианты сделаны, чтобы выпить их максимально молодыми, 1-2 года для белых и розовых, 2-3 для красных – это максимум.

Обязательно обращайте внимание на указание названия конкретного сорта винограда, из которого сделан напиток – выбирайте тот, который сделан только из одного сорта, особенно, если названия этих сортов вам пока мало о чем говорят.

Традиции

У многих стран Нового Света есть свои «визитные карточки»: сорт винограда карменер в Чили, шенен блан и пинотаж в ЮАР, шираз и шардоне в Австралии, мальбек в Аргентине, пино нуар и совиньон блан из Новой Зеландии. Как правило, если регион специализируется на том или ином сорте винограда, то и продукт из него будет довольно неплох, даже если стоит недорого.

Не бойтесь экспериментировать с эно-картой Европы – пробуйте узнать поближе менее известные страны-производители. В невысокой ценовой категории особенно велика вероятность получить значительно более интересный результат в бокале за те же деньги. Обратите внимание на Португалию, Грецию, Болгарию. Приятный сюрприз может преподнести и менее известные регионы в странах-лидерах индустрии. Например, Лангедок-Руссильон и Долина Луары вместо Бургундии и Бордо во Франции, Апулия и Фриули вместо Пьемонта и Тосканы в Италии.

Отдельным пунктом хочу выделить: не стоит считать, что винтовая крышка у бутылки - это признак низкокачественного содержимого. Это совершенно не так!