Для тех, кто самоизолировался на природе и имеет возможность приготовить шашлыки, имбирь тоже лучший друг. Домоседы, тоже не отчаивайтесь: такую курицу можно поджарить или запечь в домашних условиях – получится не хуже.

Ингредиенты:

1 кг бескостного филе курицы

60 мл соевого соуса

3 зубчика чеснока, измельчить

1 ст.л тертого свежего имбиря

2 ч.л меда

1 луковица, тонко нарезать

Кунжут для подачи

Метод:

Поместите курицу в контейнер или в плотный пакет, добавьте к ней соевый соус, чеснок, имбирь и мед, хорошенько перемешайте, чтобы маринад полностью порывал мясо. Закройте и уберите в холодильник на 4 часа или на ночь.

Маринованную курицу обжарьте на гриле, мангале, сковороде или даже запеките. Подавайте, перемешав с луком и посыпав кунжутом.

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