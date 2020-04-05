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Не чаем единым: лучшие рецепты с имбирем

Имбирь - это новая гречка: нужен всем, в огромном количестве и за любые деньги. Мы собрали лучшие рецепты с этим «ультрамодным» ингредиентом, чтобы тонны имбиря в ваших холодильниках не пропадали зря.

Куриный суп с имбирем и кунжутом

Объединяем лечебную магию куриного супа с целительными свойствами имбиря. Кунжутное масло можно убрать из рецепта – вкус супа, конечно, изменится, но все равно получится очень и очень хорошо.

 

Ингредиенты:

1 курица весом 1,5 кг

1 ст.л. кунжутного масла

2 моркови, разрезать пополам

2 черешка сельдерея, нарезать

5 см. корня имбиря, нарезать ломтиками

150г лапши или любой пасты по вкусу

2 ст.л зелени петрушки

1 ст.л соевого соуса

Зеленый лук

 

Метод:

  • Натрите курицу кунжутным маслом, поместите в кастрюлю вместе с овощами, имбирем и 3 литрами воды. Доведите до кипения, снимая пену и лишний жир с поверхности. Убавьте огонь до слабого и готовьте без крышки 1 час.
  • Выньте курицу из бульона, отложите в сторону, чтобы она немного остыла. Процедите через сито бульон в чистую кастрюлю, удалив все овощи. Доведите до кипения, добавьте лапшу и варите 5 минут.
  • Подостывшую курицу отделите от костей, выбросьте кожу и измельчите мясо. Добавьте мясо в бульон, влейте соевый соус, посолите по вкусу. Подавайте с петрушкой и зеленым луком.

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Морковно-имбирный суп с чечевицей

Вегетарианская опция в нашем имбирном меню – отличный пример того, как имбирь преображает даже самые простые продукты.

 

Ингредиенты:

6 больших морковок, крупно порубить

0,5 ч.л семян фенхеля (опционально)

3 ст.л оливкового масла

1 луковица, крупно порезать

3 зубчика чеснока, тонко нарезать

2 стебля сельдерея, порубить

3 см имбиря, натереть

1 ч.л тимьяна

1,5 л воды или овощного бульона

200г зеленой чечевицы

 

Метод:

  • Разогрейте духовку до 180С. Смешайте морковь с 2 ст.л оливкового масла и семенами фенхеля (если используете). Положите на противень или в форму для запекания и запекайте в духовке 30 минут.
  • Разогрейте в кастрюле столовую ложку масла. На среднем огне обжарьте лук и чеснок в течение 3-4 минут, пока они не станут мягкими. Добавьте сельдерей и обжаривайте еще 3-4 минуты. Добавьте имбирь, тимьян, воду или бульон и запеченную морковь. Варите, иногда помешивая, 25-30 минут. Перебейте суп блендером, посолите по вкусу.
  • Пока суп варится, приготовьте чечевицу: залейте ее 650мл холодной воды, доведите до кипения, убавьте огонь до слабого и варите до готовности приблизительно 30 минут, слейте воду.
  • Вмешайте готовую чечвицу в суп, прогрейте и подавайте с ароматным хлебом.

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Курица в имбирно-медовом маринаде

Для тех, кто самоизолировался на природе и имеет возможность приготовить шашлыки, имбирь тоже лучший друг. Домоседы, тоже не отчаивайтесь: такую курицу можно поджарить или запечь в домашних условиях – получится не хуже.

 

Ингредиенты:

1 кг бескостного филе курицы

60 мл соевого соуса

3 зубчика чеснока, измельчить

1 ст.л тертого свежего имбиря

2 ч.л меда

1 луковица, тонко нарезать

Кунжут для подачи

 

Метод:

  • Поместите курицу в контейнер или в плотный пакет, добавьте к ней соевый соус, чеснок, имбирь и мед, хорошенько перемешайте, чтобы маринад полностью порывал мясо. Закройте и уберите в холодильник на 4 часа или на ночь.
  • Маринованную курицу обжарьте на гриле, мангале, сковороде или даже запеките. Подавайте, перемешав с луком и посыпав кунжутом.

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Имбирный эль

Основа для коктейлей, напиток для вечеринок, да и просто освежающая альтернатива имбирному чаю – этот эль настоящее сокровище.

 

Ингредиенты:

300г имбиря, тонко нарезать

250 мл лимонного сока

440г сахара

1 л газированной воды

1л воды без газа

 

Метод:

  • В кастрюле соедините сахар, имбирь и 1л простой воды. Нагревайте на медленном огне, помешивая, пока сахар не растворится. Дайте повариться еще 20 минут, процедите и оставьте остывать.
  • Налейте в кувшин лимонный сок и получившийся имбирный сироп. Перед подачей разбавьте смесь газированной водой, добавьте лед.

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Индийский имбирный чай

Еще одна альтернатива заваренному в кипятке корню имбиря. Согревающий, целебный и несущий спокойствие Будды чай с пряностями и молоком. Намасте!

 

Ингредиенты (2 порции):

3 ч.л крупнолистного черного чая

2 см тонко нарезанного свежего имбиря

6 коробочек кардамона

2 соцветия гвоздики

1 палочка корицы

120 мл молока

3 ч.л меда

 

Метод:

  • В небольшом сотейнике соедините 370 мл воды, чай, имбирь, корицу, гвоздику и кардамон. Доведите до кипения на среднем огне. Убавьте огонь до слабого и дайте повариться 5 минут.
  • Добавьте молоко, дайте прогреться приблизительно 5 минут, разлейте по чашкам, добавьте по 1,5 ч.л меда в каждую чашку, перемешайте и наслаждайтесь.

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