Имбирь - это новая гречка: нужен всем, в огромном количестве и за любые деньги. Мы собрали лучшие рецепты с этим «ультрамодным» ингредиентом, чтобы тонны имбиря в ваших холодильниках не пропадали зря.
Не чаем единым: лучшие рецепты с имбирем
Куриный суп с имбирем и кунжутом
Объединяем лечебную магию куриного супа с целительными свойствами имбиря. Кунжутное масло можно убрать из рецепта – вкус супа, конечно, изменится, но все равно получится очень и очень хорошо.
Ингредиенты:
1 курица весом 1,5 кг
1 ст.л. кунжутного масла
2 моркови, разрезать пополам
2 черешка сельдерея, нарезать
5 см. корня имбиря, нарезать ломтиками
150г лапши или любой пасты по вкусу
2 ст.л зелени петрушки
1 ст.л соевого соуса
Зеленый лук
Метод:
- Натрите курицу кунжутным маслом, поместите в кастрюлю вместе с овощами, имбирем и 3 литрами воды. Доведите до кипения, снимая пену и лишний жир с поверхности. Убавьте огонь до слабого и готовьте без крышки 1 час.
- Выньте курицу из бульона, отложите в сторону, чтобы она немного остыла. Процедите через сито бульон в чистую кастрюлю, удалив все овощи. Доведите до кипения, добавьте лапшу и варите 5 минут.
- Подостывшую курицу отделите от костей, выбросьте кожу и измельчите мясо. Добавьте мясо в бульон, влейте соевый соус, посолите по вкусу. Подавайте с петрушкой и зеленым луком.
Морковно-имбирный суп с чечевицей
Вегетарианская опция в нашем имбирном меню – отличный пример того, как имбирь преображает даже самые простые продукты.
Ингредиенты:
6 больших морковок, крупно порубить
0,5 ч.л семян фенхеля (опционально)
3 ст.л оливкового масла
1 луковица, крупно порезать
3 зубчика чеснока, тонко нарезать
2 стебля сельдерея, порубить
3 см имбиря, натереть
1 ч.л тимьяна
1,5 л воды или овощного бульона
200г зеленой чечевицы
Метод:
- Разогрейте духовку до 180С. Смешайте морковь с 2 ст.л оливкового масла и семенами фенхеля (если используете). Положите на противень или в форму для запекания и запекайте в духовке 30 минут.
- Разогрейте в кастрюле столовую ложку масла. На среднем огне обжарьте лук и чеснок в течение 3-4 минут, пока они не станут мягкими. Добавьте сельдерей и обжаривайте еще 3-4 минуты. Добавьте имбирь, тимьян, воду или бульон и запеченную морковь. Варите, иногда помешивая, 25-30 минут. Перебейте суп блендером, посолите по вкусу.
- Пока суп варится, приготовьте чечевицу: залейте ее 650мл холодной воды, доведите до кипения, убавьте огонь до слабого и варите до готовности приблизительно 30 минут, слейте воду.
- Вмешайте готовую чечвицу в суп, прогрейте и подавайте с ароматным хлебом.
Курица в имбирно-медовом маринаде
Для тех, кто самоизолировался на природе и имеет возможность приготовить шашлыки, имбирь тоже лучший друг. Домоседы, тоже не отчаивайтесь: такую курицу можно поджарить или запечь в домашних условиях – получится не хуже.
Ингредиенты:
1 кг бескостного филе курицы
60 мл соевого соуса
3 зубчика чеснока, измельчить
1 ст.л тертого свежего имбиря
2 ч.л меда
1 луковица, тонко нарезать
Кунжут для подачи
Метод:
- Поместите курицу в контейнер или в плотный пакет, добавьте к ней соевый соус, чеснок, имбирь и мед, хорошенько перемешайте, чтобы маринад полностью порывал мясо. Закройте и уберите в холодильник на 4 часа или на ночь.
- Маринованную курицу обжарьте на гриле, мангале, сковороде или даже запеките. Подавайте, перемешав с луком и посыпав кунжутом.
Имбирный эль
Основа для коктейлей, напиток для вечеринок, да и просто освежающая альтернатива имбирному чаю – этот эль настоящее сокровище.
Ингредиенты:
300г имбиря, тонко нарезать
250 мл лимонного сока
440г сахара
1 л газированной воды
1л воды без газа
Метод:
- В кастрюле соедините сахар, имбирь и 1л простой воды. Нагревайте на медленном огне, помешивая, пока сахар не растворится. Дайте повариться еще 20 минут, процедите и оставьте остывать.
- Налейте в кувшин лимонный сок и получившийся имбирный сироп. Перед подачей разбавьте смесь газированной водой, добавьте лед.
Индийский имбирный чай
Еще одна альтернатива заваренному в кипятке корню имбиря. Согревающий, целебный и несущий спокойствие Будды чай с пряностями и молоком. Намасте!
Ингредиенты (2 порции):
3 ч.л крупнолистного черного чая
2 см тонко нарезанного свежего имбиря
6 коробочек кардамона
2 соцветия гвоздики
1 палочка корицы
120 мл молока
3 ч.л меда
Метод:
- В небольшом сотейнике соедините 370 мл воды, чай, имбирь, корицу, гвоздику и кардамон. Доведите до кипения на среднем огне. Убавьте огонь до слабого и дайте повариться 5 минут.
- Добавьте молоко, дайте прогреться приблизительно 5 минут, разлейте по чашкам, добавьте по 1,5 ч.л меда в каждую чашку, перемешайте и наслаждайтесь.
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