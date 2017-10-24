На Октябрьской, 9б, рядом с «Салютом», откроется пиццерия «Юла Pizza». Новый проект начнет работу с 28 октября.



В меню представлена традиционная неаполитанская пицца, приготовленную в дровяной печи при высоких температурах. В «Юле» пиццу будут готовить по всем правилам: на воздушном и низко калорийном тесте, которое готовится из муки неаполитанских мельниц в течение 24 часов.