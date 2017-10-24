Рядом с «Салютом» откроется пиццерия «Юла Pizza»
На Октябрьской, 9б, рядом с «Салютом», откроется пиццерия «Юла Pizza». Новый проект начнет работу с 28 октября.
В меню представлена традиционная неаполитанская пицца, приготовленную в дровяной печи при высоких температурах. В «Юле» пиццу будут готовить по всем правилам: на воздушном и низко калорийном тесте, которое готовится из муки неаполитанских мельниц в течение 24 часов.
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Сергей Уханов, идеолог проекта
Например, для «Маргариты» мы используем свежую моцареллу сорта fior di latte ручной работы от нижегородских сыроваров и томаты с острова Сардиния»
«Юла Pizza» откроет двери для посетителей 28 октября в 12:00. Гостям предложат пять видов неаполитанской пиццы, а также винную карту и кофейное меню. В этот же день на площадке ресторана откроется выставка современного художника Ивана Горшкова.
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