Лучшие бартендеры России приедут в Нижний Новгород 8 ноября

Концепцию фестиваля World Class Night впервые реализовали в июне 2017 года. Тогда в трех коктейльных барах Москвы гости могли попробовать лучшие образцы мирового барного искусства от бартендеров из Испании, Греции и Гонконга, а также лучших бартендеров России. Весной 2019 года фестиваль принял гастромаркет «Вокруг Света», собрав под одной крышей звезд барной индустрии. Летом того же года в Москве прошел четвертый World Class Night.

Diageo развивает культуру потребления, повышает уровень профессионализма и престиж работы барменов по всему миру. В этих целях компания создала всемирную образовательную программу для бартендеров Diageo Reserve World Class. Теперь это одна из самых известных программ по барменскому искусству, победитель которой получает уникальную возможность получить опыт (и поделиться своим) у лучших бартендеров мира.

Вход на World Class Night — для всех желающих старше 18 лет.

*расписание может быть изменено.