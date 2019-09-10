ROZAS - одобряет, Мексика - объединяет!
В этот четверг шеф-повара Николай Потапов и Александр Николаенко проведут презентацию нового мексиканского меню в баре "Рыжий Эрик". На летней веранде будут подаваться фирменные тако от "ROZAS", а основатель бара Артем Цапаев специально для гостей приготовит уникальный лимонад "Фалернум".
12 сентября, четверг
19.30
Место: бар "Рыжий Эрик" (Рождественская, 14)
Забронировать стол можно по телефону: +7(987) 112-67-77
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