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ROZAS - одобряет, Мексика - объединяет!

В этот четверг шеф-повара Николай Потапов и Александр Николаенко проведут презентацию нового мексиканского меню в баре "Рыжий Эрик". На летней веранде будут подаваться фирменные тако от "ROZAS", а основатель бара Артем Цапаев специально для гостей приготовит уникальный лимонад "Фалернум".

 

12 сентября, четверг

19.30

Место: бар "Рыжий Эрик" (Рождественская, 14)

Забронировать стол можно по телефону: +7(987) 112-67-77

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