DJ Topchy отметит день рождения большой вечеринкой в Butch&Dutch
Панорамный ресторан Butch&Dutch продолжает серию sunset-вечеринок в одном из самых живописных мест Нижнего Новгорода – на Нижне-Волжской набережной. В пятницу, 23 августа, имеется особый повод для веселья – день рождения DJ Topchy. Отметить его полагается зажигательными танцами до утра и фирменными коктейлями от барменов!
23 августа, пятница
19.00
Место: Butch&Dutch (Нижне-Волжская набережная, 21)
Резерв | Инфо : 8 (831) 282 5 102
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Вход свободный
Фото: архив организаторов
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