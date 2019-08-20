DJ Topchy отметит день рождения большой вечеринкой в Butch&Dutch

Панорамный ресторан Butch&Dutch продолжает серию sunset-вечеринок в одном из самых живописных мест Нижнего Новгорода – на Нижне-Волжской набережной. В пятницу, 23 августа, имеется особый повод для веселья – день рождения DJ Topchy. Отметить его полагается зажигательными танцами до утра и фирменными коктейлями от барменов!