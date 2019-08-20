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DJ Topchy отметит день рождения большой вечеринкой в Butch&Dutch

Панорамный ресторан Butch&Dutch продолжает серию sunset-вечеринок в одном из самых живописных мест Нижнего Новгорода – на Нижне-Волжской набережной. В пятницу, 23 августа, имеется особый повод для веселья – день рождения DJ Topchy. Отметить его полагается зажигательными танцами до утра и фирменными коктейлями от барменов!

23 августа, пятница

19.00

Место: Butch&Dutch (Нижне-Волжская набережная, 21)

Резерв | Инфо : 8 (831) 282 5 102

Бонус для наших читателей: занесите себя в список гостей и получите коктейль совершенно бесплатно!

Вход свободный

Фото: архив организаторов

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