Фитнес-завтрак на набережной: в Butch&Dutch стартует серия «умных» тренировок

14 июля ресторан Butch&Dutch приглашает нижегородцев провести идеальное воскресное утро в одном из самых живописных мест города. В этот день на Нижне-Волжской набережной состоится первая «умная» тренировка, в которую войдут не только занятия спортом, но и фитнес-завтрак, а также увлекательная лекция о стройности.