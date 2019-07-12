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Фитнес-завтрак на набережной: в Butch&Dutch стартует серия «умных» тренировок

14 июля ресторан Butch&Dutch приглашает нижегородцев провести идеальное воскресное утро в одном из самых живописных мест города. В этот день на Нижне-Волжской набережной состоится первая «умная» тренировка, в которую войдут не только занятия спортом, но и фитнес-завтрак, а также увлекательная лекция о стройности.

14 июля, воскресенье

10.00

Место: Butch&Dutch (Нижне-Волжская набережная, 21)

  • Тренировка под открытым небом;
  • Вкусный сбалансированный ПП завтрак от ресторана Butch&Dutch;
  • Беседа с психологом Катериной Голосовой на тему: «О чем говорит Ваше тело. Психология стройности».

Вход: 600₽

Фото: архив организаторов

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