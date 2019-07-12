Фитнес-завтрак на набережной: в Butch&Dutch стартует серия «умных» тренировок
14 июля ресторан Butch&Dutch приглашает нижегородцев провести идеальное воскресное утро в одном из самых живописных мест города. В этот день на Нижне-Волжской набережной состоится первая «умная» тренировка, в которую войдут не только занятия спортом, но и фитнес-завтрак, а также увлекательная лекция о стройности.
14 июля, воскресенье
10.00
Место: Butch&Dutch (Нижне-Волжская набережная, 21)
- Тренировка под открытым небом;
- Вкусный сбалансированный ПП завтрак от ресторана Butch&Dutch;
- Беседа с психологом Катериной Голосовой на тему: «О чем говорит Ваше тело. Психология стройности».
Вход: 600₽
Фото: архив организаторов
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.