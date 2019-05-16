MOLOKO приглашает на открытие летней веранды
24 мая городское кафе MOLOKO Leto приглашает всех на открытие летней веранды, с которой открывается потрясающий вид на главную улицу Нижнего Новгорода. В программе – игристое, качественный лаунж, душевные разговоры и искренний смех.
- 100 главных коктейлей этого лета
- За пультом Dj GMG — Groove Masta Gleb
- Комплименты от шеф-повара
- Море живых цветов
- Фотозона
24 мая, пятница
Место: MOLOKO Leto (Большая Покровская, 52)
При бронировании до 17 мая — депозит 500₽. После — 1000₽. Регистрация по ссылке
Фото: архив организаторов
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