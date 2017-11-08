На месте кафе «Вкус улиц» на Б. Покровской откроется проект PINSA E VINO
LFR Family (сеть Coffee Cake, рестораны «Мамука» и «Бакладжан») открывает новый проект PINSA E VINO на Большой Покровской, 2. Новинка займет место кафе «Вкус улиц».
В меню кафе вошли несколько вариаций итальянской пинсы, которую создатели настоятельно просят не путать с пиццей. В меню напитков будет несколько позиций с вином, лимончелло и аперолем.
О точной дате открытия PINSA E VINO будет сообщено позднее.
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