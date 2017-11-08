На месте кафе «Вкус улиц» на Б. Покровской откроется проект PINSA E VINO

LFR Family (сеть Coffee Cake, рестораны «Мамука» и «Бакладжан») открывает новый проект PINSA E VINO на Большой Покровской, 2. Новинка займет место кафе «Вкус улиц».

В меню кафе вошли несколько вариаций итальянской пинсы, которую создатели настоятельно просят не путать с пиццей. В меню напитков будет несколько позиций с вином, лимончелло и аперолем.