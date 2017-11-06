В «Фантастике» после ребрендинга окроется кафе MOLOKO

Проект MOLOKO возвращается в ТРЦ «Фантастика» после ребрендинга, сообщили «НН.Собака.ru» в руководстве сети.

Открытие флагманского кафе ожидается в середине декабря. В концепции заведения по-прежнему будет выдержан семейный формат с обустроенным пространством для детей.

В меню будет сделать акцент на простые и сытные блюда. Также в кафе MOLOKO начнет функционировать собственная пекарня.

Напомним, кафе MOLOKO в ТРЦ «Фантастика» располагается на третьем этаже, рядом с кинотеатром.