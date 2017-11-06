В «Фантастике» после ребрендинга окроется кафе MOLOKO
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Фото предоставлено владельцами
Проект MOLOKO возвращается в ТРЦ «Фантастика» после ребрендинга, сообщили «НН.Собака.ru» в руководстве сети.
Открытие флагманского кафе ожидается в середине декабря. В концепции заведения по-прежнему будет выдержан семейный формат с обустроенным пространством для детей.
В меню будет сделать акцент на простые и сытные блюда. Также в кафе MOLOKO начнет функционировать собственная пекарня.
Напомним, кафе MOLOKO в ТРЦ «Фантастика» располагается на третьем этаже, рядом с кинотеатром.
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