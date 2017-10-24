К акции присоединились кафе FREAKADELY, «КОФЕВАРКЕ», COFFEE SHOTS в Нижполиграфе, «Овсянка», Burrito Family, Holy Collie, городская кофейня «Зерна», а также сеть Coffee Cake. Размер скидки можно уточнить в официальной группе фестиваля.

Фестиваль «Неделя без бумаги» включает в себя акции сбора макулатуры, выставки и мастер-классы. Подробная программа опубликована во «ВКонтакте», также доступна карта фестиваля.