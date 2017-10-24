Кофейни Нижнего Новгорода ввели скидку на напитки «с собой»
До 29 октября в некоторых кофейнях Нижнего Новгорода действуют специальные скидки на напитки «с собой» в рамках фестиваля «Неделя без бумаги».
Цель акции - обратить внимание на чрезмерное использование бумаги, в том числе бумажных стаканчиков. Поэтому, чтобы воспользоваться скидкой, необходимо прийти со своей термокружкой.
К акции присоединились кафе FREAKADELY, «КОФЕВАРКЕ», COFFEE SHOTS в Нижполиграфе, «Овсянка», Burrito Family, Holy Collie, городская кофейня «Зерна», а также сеть Coffee Cake. Размер скидки можно уточнить в официальной группе фестиваля.
Фестиваль «Неделя без бумаги» включает в себя акции сбора макулатуры, выставки и мастер-классы. Подробная программа опубликована во «ВКонтакте», также доступна карта фестиваля.
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