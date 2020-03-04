«Фрекен Бок» — спектакль с самой известной домоправительницей и домомучительницей всех времен и народов, которая придет воспитывать ваших детей. Можете выдохнуть и приятно провести время, девочки и мальчики в надежных руках. Нам предстоят кулинарные баталии, час шуток для взрослых и детей, встреча с привидениями, дрессировка неугомонной Матильды и лавина из «эктоплазмы». В финале спектакля детей ждет дискотека с конфетти.
«Парк Культуры» приглашает детей и родителей на спектакль «Фрекен Бок»
Шеф-повар проекта Ирина Гравшина подготовила детское меню, в котором замаскированы приятные подарки от салона «Кенгуру». Мероприятие рекомендовано к просмотру детям от 5-ти лет.
Генеральный партнер мероприятия — салон детской одежды «Кенгуру»
7 марта, суббота
Начало в 13.00
Количество мест ограничено. Предварительный резерв обязателен.
DEPOSIT — 1 000 рублей для каждого взрослого гостя.
ИНФО/РЕЗЕРВ: +7 (831) 215-12-12
Галерея вкуса «Парк Культуры»
Верхне-Волжская набережная 10А
Фото: архив организаторов
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