«Парк Культуры» приглашает детей и родителей на спектакль «Фрекен Бок»

«Фрекен Бок» — спектакль с самой известной домоправительницей и домомучительницей всех времен и народов, которая придет воспитывать ваших детей. Можете выдохнуть и приятно провести время, девочки и мальчики в надежных руках. Нам предстоят кулинарные баталии, час шуток для взрослых и детей, встреча с привидениями, дрессировка неугомонной Матильды и лавина из «эктоплазмы». В финале спектакля детей ждет дискотека с конфетти.