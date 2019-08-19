В «Парке Культуры» пройдет Guest Bartending с Михаилом Минцковским
В среду, 21 августа, в 20.00 в V bar, что при галерее вкуса «Парк Культуры», состоится гастрономический сет с участием Михаила Минцковского, глобального амбассадора бренда «1883» и одного из лучших миксологов мира.
Михаил приготовил специальное меню из 4х коктейлей, дополненное закусками от Ирины Гравшиной, шеф-повара ресторана «Парк Культуры».
Если вы интересуетесь нетривиальными гастрономическими сочетаниями и хотите провести вечер в компании профессионалов индустрии, то это мероприятие для вас.
Стоимость участия: 1800₽
Количество мест ограничено
ИНФО/РЕЗЕРВ +7 (831) 215-12-12
V bar (LEVEL 2 галереи вкуса «Парк Культуры»)
Нижний Новгород, Верхне-Волжская набережная 10а
Фото: архив организаторов
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