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В «Парке Культуры» пройдет Guest Bartending с Михаилом Минцковским

В среду, 21 августа, в 20.00 в V bar, что при галерее вкуса «Парк Культуры», состоится гастрономический сет с участием Михаила Минцковского, глобального амбассадора бренда «1883» и одного из лучших миксологов мира.

Михаил приготовил специальное меню из 4х коктейлей, дополненное закусками от Ирины Гравшиной, шеф-повара ресторана «Парк Культуры».

Если вы интересуетесь нетривиальными гастрономическими сочетаниями и хотите провести вечер в компании профессионалов индустрии, то это мероприятие для вас.

Стоимость участия: 1800₽

Количество мест ограничено

ИНФО/РЕЗЕРВ +7 (831) 215-12-12

V bar (LEVEL 2 галереи вкуса «Парк Культуры»)

Нижний Новгород, Верхне-Волжская набережная 10а

Фото: архив организаторов

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