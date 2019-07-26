Фестиваль гриля откроется в Moloko на Алексеевской
В пятницу, 26 июля, в кафе Moloko на ул. Алексеевской состоится открытие фестиваля гриля. В честь праздника все гости смогут совершенно бесплатно отведать сочную баранину, приготовленную на тандыре по особому восточному рецепту.
Кроме того, в течение двух недель в кафе будет действовать расширенное гриль-меню: только что пойманные караси, раки, нежнейшая печень и многое другое.
26 июля, пятница
Сбор в 20.00, баранью ногу начнут разделывать в 21.00
Место: Moloko (Алексеевская, 15)
Забронировать стол можно по ссылке
Фото: архив организаторов
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