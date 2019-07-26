Фестиваль гриля откроется в Moloko на Алексеевской

В пятницу, 26 июля, в кафе Moloko на ул. Алексеевской состоится открытие фестиваля гриля. В честь праздника все гости смогут совершенно бесплатно отведать сочную баранину, приготовленную на тандыре по особому восточному рецепту.

Кроме того, в течение двух недель в кафе будет действовать расширенное гриль-меню: только что пойманные караси, раки, нежнейшая печень и многое другое.