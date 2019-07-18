Сезон ягод и грибов в галерее вкуса «Парк Культуры»

Спелые ягоды и ароматные грибы, собранные в нижегородских лесах, уже в сезонном меню галереи вкуса «Парк Культуры». Где-то они выходят на первый план, составляя основу блюда, где-то, наоборот, лишь дополняют главные ингредиенты.

Яркие лисички, благородные белые или ароматные подберезовики – какой бы гриб из нового сезонного меню не оказался в вашей тарелке, можете быть уверены, что он приготовлен с любовью и фантазией.

Салат с жареными лисичками и печенью цесарки, хумус с личиками, картофельный крем-суп с обжаренными грибами и трюфельным маслом, тушеные телячьи щеки с лесными грибами, жареный картофель с лисичками и копченой сметаной, домашняя паста с боровиками в сливочном соусе и пицца с лисичками и соусом песто – яркое приключение лета для тех, кто выдвинулся на «тихую охоту».

Спелые ягоды представлены в виде салата из сезонных ягод с йогуртовым муссом, клубничного супа с ванильным кремом, тартом с малиной.

Добро пожаловать на ягодно-грибные сезоны галереи вкуса «Парк Культуры»!

«В утренних походах за ягодами и грибами, мы трепетно начинаем прислушиваться к природе, становиться её частью. Это приятный процесс мимолетного возврата в то, от чего мы уже давно ушли в города. И как приятно хоть ненадолго вырваться на свободу. Мы выбрали время и поехали за грибами», – отмечает шеф-повар ресторана Ирина Гравшина.

Галерея вкуса «Парк Культуры»

Ресторан современной русской кухни с картинной галереей, кафе с летней верандой, Vбар.

Нижний Новгород, Верхне-Волжская набережная 10А

+7 (831) 215-12-12

www.park-k.ru