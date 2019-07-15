Знакомьтесь! Кофе!

Самый популярный вопрос, который неравнодушные к кофе адресуют бариста: «Что мне сделать, чтобы хорошо разбираться в кофе?» И на него есть один ответ: «Больше пробовать!»

«ТЕМП кофе» – команда увлеченных молодых людей, главная цель которых рассказать и показать, насколько интересным и разнообразным может быть кофе по вкусу и аромату. Для этого каждые выходные в кофейне проводятся познавательные мероприятия: дегустации, диалоги о фермерах и кофейных плантациях, лекции о способах заваривания и обжарке, а также о воде и молоке как основных ингредиентах кофейных напитков. Кстати, раз в месяц здесь проводится мастер-класс, на котором каждый желающий сможет обжарить зерно на ростере Giesen. Расписание мероприятий и online-запись на сайте www.tempcoffee.ru.

Для тех, у кого абсолютно нет времени на посещение мероприятий, в меню есть несколько сетов, которые демонстрируют разнообразие вкусов и ароматов кофе. Сет «Эспрессо и капучино» – здесь представлен один и тот же сорт в чистом виде и с молоком, «Сет из трех сортов» – разные сорта кофе, сваренные во френч-прессах.

При выборе зеленого зерна здесь ориентируются на календарь урожая, поэтому летом появляются новые сорта из Африки, осенью – из Азии, а зимой – кофе из Латинской Америки. В июле здесь появится новый лот из Кении со станции обработки Каринга. Это кофе с ярким вкусом спелых красных ягод, шиповника и каркаде, очень летний и освежающий.

Мир кофе – огромен, и мы рады провести тебя по пути от выращенного фермерами дерева до чашки.