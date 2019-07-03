20 и 21 июля с 12:00 до 21:00 фестиваль еды «Вилка и стрелка» соберет самые интересные гастрономические проекты города, которые представят топовые позиции своего меню, а также презентуют новые концепции. Однако организаторы не ограничатся только едой – посетители смогут насладиться разнообразной культурной программой.

Ни один фестиваль не проходит без танцев, поэтому в первую очередь гостей ждет живая музыка, артисты и диджеи. Для поклонников кулинарии шеф-повара лучших ресторанов города проведут мастер-классы.

Кстати, главная фишка «Вилки и стрелки» – регата на яхтах! Рестораторы несколько недель тренировались искусству управления этим впечатляющим судном, чтобы доказать, кто лучший из лучших не только в еде, но и на воде. Организаторы позаботились и о самых маленьких посетителях – для них сделаны специальные территории с анимацией, развлечениями и другими интересными занятиями.