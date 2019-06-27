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Море удовольствия в итальянском стиле: ресторан Mükka приглашает на эно-вечер

Жить в итальянском стиле – это наслаждаться солнечными днями, заедая невзгоды ароматной пастой и рассуждая о сути мироздания за бокалом красного полусухого. Спешим обрадовать, что ощутить dolce vita можно и в Нижнем Новгороде: для этого стоит заглянуть в итальянский ресторан Mükka. В эту пятницу, 28 июня, заведение снова устраивает гастрономический вечер, где гостей будут ждать лучшие закуски, эно-сопровождение и приятная атмосфера лета.

28 июня, пятница

19.00

Место: Mükka (Ошарская, 36б)

  • Созданные друг для друга пары закусок и напитков
  • Музыкальный сет от DJ Nazin 

Бронь столов по телефону: +7 (831) 282-14-04 

Фото: архив организаторов

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