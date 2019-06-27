Море удовольствия в итальянском стиле: ресторан Mükka приглашает на эно-вечер
Жить в итальянском стиле – это наслаждаться солнечными днями, заедая невзгоды ароматной пастой и рассуждая о сути мироздания за бокалом красного полусухого. Спешим обрадовать, что ощутить dolce vita можно и в Нижнем Новгороде: для этого стоит заглянуть в итальянский ресторан Mükka. В эту пятницу, 28 июня, заведение снова устраивает гастрономический вечер, где гостей будут ждать лучшие закуски, эно-сопровождение и приятная атмосфера лета.
28 июня, пятница
19.00
Место: Mükka (Ошарская, 36б)
- Созданные друг для друга пары закусок и напитков
- Музыкальный сет от DJ Nazin
Бронь столов по телефону: +7 (831) 282-14-04
Фото: архив организаторов
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.