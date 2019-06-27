Жить в итальянском стиле – это наслаждаться солнечными днями, заедая невзгоды ароматной пастой и рассуждая о сути мироздания за бокалом красного полусухого. Спешим обрадовать, что ощутить dolce vita можно и в Нижнем Новгороде: для этого стоит заглянуть в итальянский ресторан Mükka. В эту пятницу, 28 июня, заведение снова устраивает гастрономический вечер, где гостей будут ждать лучшие закуски, эно-сопровождение и приятная атмосфера лета.