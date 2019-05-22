В Нижегородской области пройдет кулинарный фестиваль «Арзамасский Гусь»

Крупнейший региональный кулинарный фестиваль «Арзамасский Гусь» в восьмой раз состоится в Нижегородской области. Как сообщают организаторы, событие можно посетить уже в следующие выходные, 25 мая, в профилактории «Морозовский» в Арзамасском районе.

Фестивальная программа продлится с 12.00 до 23.00 и включает познавательные мастер-классы по кулинарии и старинным русским ремеслам, а также музыкальный концерт.

Главное событие кулинарной части фестиваля – «Кулинарный театр», представляющий собой серию профессиональных мастер-классов, которые проведут лучшие повара из разных городов России. Мероприятие заинтересует гурманов, блогеров, журналистов и начинающих поваров.

В рамках «Кулинарного Шоу» гости фестиваля смогут поучаствовать в приготовлении блюд. Шоу отличается размахом, огромными порциями и является поистине народными пиром, где каждый сможет оценить яства, приготовленные лучшими шефами страны. В этом году гостям предложат отведать бешбармак из казылыка, лагман, суп фо-бо и гуся.

Кстати, уже во второй раз на «Арзамасском Гусе» пройдут конкурс барбекю, в котором любители соревнуются в приготовлении мяса, и pop-up ужин – благотворительный гастросет в исполнении шефов-участников фестиваля.

Музыкальную часть фестиваля представят фольклорные исполнители и ансамбли Нижегородской области: ансамбль казачьей песни «Казачий хутор», ансамбли «Пэчворк», «Водоватовские ребята», «Вольница» и другие. В 19.00 на сцену выйдет дива «Арзамасского Гуся» Майя Балашова вместе с группой Стайл Квартет. В 20.00 для гостей выступит народный артист Валерий Семин – художественный руководитель группы «Белый день».

Завершит музыкальную часть концерт группы «Леприконсы» из Беларуси. В финале праздника гостей ждет шоу флайбордистов, торжественный спуск гуся на воду Морозовского озера и праздничный салют.

В течение дня будет работать выставка-ярмарка декоративно-прикладного творчества Центр ремесел Арзамасского района. Гости смогут приобрести памятные сувениры и поучаствовать в мастер-классах по гончарному ремеслу, золотной вышивке, плетению лаптей из лыка, ткачеству и другим традиционным ремеслам.

Билеты на фестиваль можно приобрести на сайте (250₽) или при входе на фестиваль (300₽). Стоимость билета не включает посещение pop-up ужина. Вход для детей до 14 лет бесплатный.

Фото: архив организаторов