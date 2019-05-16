Mükka отпразднует день рождения вечером в итальянском стиле
Нижегородцев приглашают на особенный вечер, посвященный дню рождения ресторана Mükka. Увлекательное гастрономическое путешествие, которое перенесет гостей на настоящую итальянскую виллу, состоится в субботу, 25 мая.
Италия – это шумный дом, полный друзей, звон бокалов, запах горячей пиццы, много смеха и улыбок. Отдыхать по-итальянски – это пить жизнь большими глотками и не помнить о плохом.
В программе:
- Welcome-drink каждому гостю
- Фуршет с итальянским вкусом и шиком
- DJ-сет
- Концерт кавер-группы «ДжонниДепп»
- Фотозона
25 мая
19.00
Место: Mükka (Ошарская, 36б)
Вход: 1000₽
Купить билет можно по телефону 8 (831) 282-13-03 или зарегистрироваться по ссылке.
Фото: архив пресс-служб
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