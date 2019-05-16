Mükka отпразднует день рождения вечером в итальянском стиле

Нижегородцев приглашают на особенный вечер, посвященный дню рождения ресторана Mükka . Увлекательное гастрономическое путешествие, которое перенесет гостей на настоящую итальянскую виллу, состоится в субботу, 25 мая.

Италия – это шумный дом, полный друзей, звон бокалов, запах горячей пиццы, много смеха и улыбок. Отдыхать по-итальянски – это пить жизнь большими глотками и не помнить о плохом.

В программе: