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Mükka отпразднует день рождения вечером в итальянском стиле

Нижегородцев приглашают на особенный вечер, посвященный дню рождения ресторана Mükka. Увлекательное гастрономическое путешествие, которое перенесет гостей на настоящую итальянскую виллу, состоится в субботу, 25 мая.

Италия – это шумный дом, полный друзей, звон бокалов, запах горячей пиццы, много смеха и улыбок. Отдыхать по-итальянски – это пить жизнь большими глотками и не помнить о плохом.

В программе:

  • Welcome-drink каждому гостю 
  • Фуршет с итальянским вкусом и шиком
  • DJ-сет
  • Концерт кавер-группы «ДжонниДепп»
  • Фотозона

25 мая

19.00

Место: Mükka (Ошарская, 36б)

Вход: 1000₽

Купить билет можно по телефону 8 (831) 282-13-03 или зарегистрироваться по ссылке.

 

Фото: архив пресс-служб

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