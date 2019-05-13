«Ресторанный день» состоится в Нижнем Новгороде 18 мая

Фестиваль еды «Ресторанный день» снова пройдет в Нижнем Новгороде. Сразу несколько однодневных ресторанов с уличной кухней появятся на Почайне уже в эту субботу, 18 мая, сообщают организаторы.

В частности, на улице Почаинской откроется «Сырный сыр», где вы сможете оценить фирменное хачапури, а также попробовать разнообразные сырные тарелки, особые рулеты и аппетитные мешочки. Во дворе дома №24 по улице Рождественской появится кафе «Ребрович», гостям которого предложат фирменные ребрышки.

В меню «Брусники бар», который разместится на улице Ковалихинской, будут сыроедческие десерты ручной работы и разные виды вегетарианской шаурмы. По соседству с заведением откроются кухня «Мира Мирам» и чайная «Кочевой чайный источник».

«Ресторанный день» – это крупнейший в мире фестиваль еды, который проходит во всем мире один раз в сезон. В Нижнем «Ресторанные дни» проводятся уже не первый год.

Фото: архив организаторов