В ресторане De Kas можно заказать куличи и пасху

До Пасхи – светлого христианского праздника – остается несколько дней. Пора подумать и о главных символах стола – куличах и пасхе. В ресторане De Kas повара сами готовят эти угощения, причем используют исключительно натуральные продукты. Заведение с радостью доставит вам куличи и пасху перед праздником. Только советуем поторопиться и сделать заказ заранее!
- Кулич от Шеф-кондитера 1/250 - 300 ₽
- Кулич от Шеф-кондитера 1/500 - 550 ₽
- Пасха из белого фермерского творога 1/500 - 550 ₽
- Пасха из топленого фермерского творога 1/500 - 650₽
- Пасха из белого фермерского творога 1/1000 - 1100 ₽
- Пасха из топленого фермерского творога 1/1000 - 1300 ₽
При заказе от 3000₽ – два кулича в подарок!
При заказе от 1500₽ – бесплатная доставка!
сайт: de-kas.ru
тел.: 8 (960) 171-49-95
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