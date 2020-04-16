В ресторане De Kas можно заказать куличи и пасху

До Пасхи – светлого христианского праздника – остается несколько дней. Пора подумать и о главных символах стола – куличах и пасхе. В ресторане De Kas повара сами готовят эти угощения, причем используют исключительно натуральные продукты. Заведение с радостью доставит вам куличи и пасху перед праздником. Только советуем поторопиться и сделать заказ заранее!

Кулич от Шеф-кондитера 1/250 - 300 ₽

Кулич от Шеф-кондитера 1/500 - 550 ₽

Пасха из белого фермерского творога 1/500 - 550 ₽

Пасха из топленого фермерского творога 1/500 - 650₽

Пасха из белого фермерского творога 1/1000 - 1100 ₽

Пасха из топленого фермерского творога 1/1000 - 1300 ₽



При заказе от 3000₽ – два кулича в подарок!

При заказе от 1500₽ – бесплатная доставка!



сайт: de-kas.ru

тел.: 8 (960) 171-49-95

