Новый коктейль с ревенем и благотворительность: в ÖÖ стартует месяц Эстонии

Название коктейля переводится с как «весенняя ночь», сам напиток кисло-сладкий на вкус и с необычным ингредиентом внутри — ревенем, очень популярным продуктом в Эстонии.

В проведении акции будет активно помогать волонтер из Эстонии Хендрик Веллама. Вместе с ним каждый четверг на протяжении месяца гости бара смогут ближе познакомиться с культурой этой страны: смотреть фильмы и слушать музыку, общаться и готовить. 10 апреля, в конце акции, сотрудники «Сфера» будут за баром — с ними можно будет пообщаться о международном волонтерстве в неформальной обстановке и, конечно же, вдохновиться!