12 марта молодежное движение «Сфера» и ÖÖSEL Bar открывают месяц Эстонии и презентуют новый коктейль «Kevadöö», который станет основой благотворительной акции Drink for charity. Средства от его продажи будут направлены на поездку для малоимущего волонтера из Нижнего Новгорода или области в международный волонтерский эстонский лагерь летом 2020 года.
Новый коктейль с ревенем и благотворительность: в ÖÖ стартует месяц Эстонии
Название коктейля переводится с как «весенняя ночь», сам напиток кисло-сладкий на вкус и с необычным ингредиентом внутри — ревенем, очень популярным продуктом в Эстонии.
В проведении акции будет активно помогать волонтер из Эстонии Хендрик Веллама. Вместе с ним каждый четверг на протяжении месяца гости бара смогут ближе познакомиться с культурой этой страны: смотреть фильмы и слушать музыку, общаться и готовить. 10 апреля, в конце акции, сотрудники «Сфера» будут за баром — с ними можно будет пообщаться о международном волонтерстве в неформальной обстановке и, конечно же, вдохновиться!
12 марта, четверг
Начало в 19.00
Место: ÖÖSEL Bar (Алексеевская, 11)
Будем пить «Kevadöö» и смотреть эстонский фильм «Мандарины»!
Вход свободный. Бронь: 282-52-50.
Фото: архив организаторов
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