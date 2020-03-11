Bocconcino приглашает на эногастрономический ужин с дегустацией

Шеф-повар ресторана Bocconcino Александр Коротин разработал специальное сет-меню из 6 подач, блюда которого идеально сочетаются с дегустируемыми напитками: ⠀

- Карпаччо из артишоков со слайсами фенхеля и икрой из бальзамика;

- Тартар из сибаса на чипсе из булгура (ванильная соль/крем из лимона/кедровый орех);⠀

- Тапасы на хрустящей чиабатте с двумя видами креветок (креветки тигровые/северная креветка/авокадо/крем чиз/вяленые желтые томаты);

- Равиоли из томленой говядины с кремом из сельдерея и сморчками (корневой сельдерей/говядина сувид/сморчки/соус порто/пыльца из черных лисичек);

- Язычки ягненка с капустой-гриль (соус деми-глясс с черникой/соус бешамель с ароматом белого трюфеля).

Десерт:

- Домашнее мороженое с лакрицей (лакрица/хрустящая меренга с пыльцой из листьев лайма).⠀

Стоимость ужина: 2 500 ₽⠀

Внимание! Количество мест ограничено. Бронируйте места заранее по телефону: +7 (831) 282-18-83.

Bocconcino⠀

+7 (831) 282-18-83⠀

LP Fashion Gallery, 3-й этаж⠀

Нижний Новгород⠀⠀⠀

Алексеевская 10/16