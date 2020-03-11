В среду, 18 марта в 19.00, итальянский ресторан Bocconcino приглашает на эногастрономический ужин с одним из лучших производителей Испании. Гости смогут оценить все линейки напитков из известных своими эно-традициями регионов: Риоха, Рибера-дель-Дуэро, Галисия. Дегустацию проведет специальный гость с Пиренейского полуострова Natalia Bermejo.
Bocconcino приглашает на эногастрономический ужин с дегустацией
Шеф-повар ресторана Bocconcino Александр Коротин разработал специальное сет-меню из 6 подач, блюда которого идеально сочетаются с дегустируемыми напитками: ⠀
- Карпаччо из артишоков со слайсами фенхеля и икрой из бальзамика;
- Тартар из сибаса на чипсе из булгура (ванильная соль/крем из лимона/кедровый орех);⠀
- Тапасы на хрустящей чиабатте с двумя видами креветок (креветки тигровые/северная креветка/авокадо/крем чиз/вяленые желтые томаты);
- Равиоли из томленой говядины с кремом из сельдерея и сморчками (корневой сельдерей/говядина сувид/сморчки/соус порто/пыльца из черных лисичек);
- Язычки ягненка с капустой-гриль (соус деми-глясс с черникой/соус бешамель с ароматом белого трюфеля).
Десерт:
- Домашнее мороженое с лакрицей (лакрица/хрустящая меренга с пыльцой из листьев лайма).⠀
Стоимость ужина: 2 500 ₽⠀
Внимание! Количество мест ограничено. Бронируйте места заранее по телефону: +7 (831) 282-18-83.
Bocconcino⠀
+7 (831) 282-18-83⠀
LP Fashion Gallery, 3-й этаж⠀
Нижний Новгород⠀⠀⠀
Алексеевская 10/16
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