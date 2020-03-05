Gaucho Bar.B.Q & Grill приглашает отметить 8 Марта

8 марта, воскресенье
Начало в 19.00
Место: Gaucho Bar.B.Q & Grill⠀(Алексеевская, 10/16, LP Fashion Gallery, 6-й этаж)
Проведите романтический вечер в элегантной атмосфере ресторана Gaucho Bar.B.Q & Grill! Поздравьте своих прекрасных женщин с праздником, уделите им максимум своего внимания и покажите, как сильно их любите. Для вас — выступление кавер-группы «Кузькины Дети», игристое и лучшие блюда от шеф-повара.
Резерв столов: +7 (831) 233-80-44⠀
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