Gaucho Bar.B.Q & Grill приглашает отметить 8 Марта

Проведите романтический вечер в элегантной атмосфере ресторана Gaucho Bar.B.Q & Grill! Поздравьте своих прекрасных женщин с праздником, уделите им максимум своего внимания и покажите, как сильно их любите. Для вас — выступление кавер-группы «Кузькины Дети», игристое и лучшие блюда от шеф-повара.

Резерв столов: +7 (831) 233-80-44⠀