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Экология в еде: ресторан Ribs приглашает на гастрономическое шоу Food Pairing

12 марта ресторан трех кухонь мира Ribs намерен расширить ваши представления о гастрономических сочетаниях в эксклюзивном шоу Food Pairing. Его темой станет экология в еде и напитках. В течение вечера гости смогут не только узнать больше об этом направлении, но и побаловать свои вкусовые рецепторы пикантными авторскими блюдами от бренд-шефа ресторанного холдинга ILYINGROUP Ивана Кузнецова и эно-сопровождением от бармена «Медных труб» Дениса Михеева.

Иван Кузнецов приготовит четыре подачи блюд из одного из самых экологичных деликатесов планеты — морепродуктов. А Денис Михеев подберет к ним подходящие пары крепких напитков и коктейлей. Вечер пройдет в разговорно-обучающем формате с элементами шоу, где Иван и Денис расскажут об экологии в гастрономической культуре по отношению к природе и человеку.

12 марта, четверг

19.00

Место: Ribs (Белинского, 61)

Участие: 1400 ₽

Количество место ограничено. Приобрести билет можно в ресторане Ribs (телефон: 410-11-10)

Наталия Болотова,
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