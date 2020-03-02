12 марта ресторан трех кухонь мира Ribs намерен расширить ваши представления о гастрономических сочетаниях в эксклюзивном шоу Food Pairing. Его темой станет экология в еде и напитках. В течение вечера гости смогут не только узнать больше об этом направлении, но и побаловать свои вкусовые рецепторы пикантными авторскими блюдами от бренд-шефа ресторанного холдинга ILYINGROUP Ивана Кузнецова и эно-сопровождением от бармена «Медных труб» Дениса Михеева.