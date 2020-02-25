1 марта Butch&Dutch на Нижне-Волжской набережной приглашает всех на народные гуляния в честь Масленицы и прихода весны. Тех, кто любит планировать уикенд заранее, ждет приятный бонус: регистрируйтесь здесь и получайте порцию горячих блинов совершенно бесплатно!
Butch&Dutch с размахом отметит Масленицу и приход весны
В программе:
- Потешные бои подушками, шуточные эстафеты и бег в мешках;
- Огромная гора блинов, которую смельчаки попробуют съесть на скорость;
- Мастер-класс для взрослых по изготовлению игрушек;
- Шоу-программа для детей по русским обычаям и народным сказкам;
- Аквагрим;
- Звонкий баянист;
- Фотозона;
- Лотерея;
- Выступление MusicBox Band.
Сжигание чучела в 17.00!
1 марта, воскресенье
Начало в 13.00
Место: Butch&Dutch (Нижне-Волжская наб., 21)
Вход свободный
Фото: архив организаторов
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