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Butch&Dutch с размахом отметит Масленицу и приход весны

1 марта Butch&Dutch на Нижне-Волжской набережной приглашает всех на народные гуляния в честь Масленицы и прихода весны. Тех, кто любит планировать уикенд заранее, ждет приятный бонус: регистрируйтесь здесь и получайте порцию горячих блинов совершенно бесплатно!

В программе:

  • Потешные бои подушками, шуточные эстафеты и бег в мешках;
  • Огромная гора блинов, которую смельчаки попробуют съесть на скорость;
  • Мастер-класс для взрослых по изготовлению игрушек;
  • Шоу-программа для детей по русским обычаям и народным сказкам;
  • Аквагрим;
  • Звонкий баянист;
  • Фотозона;
  • Лотерея;
  • Выступление MusicBox Band.

Сжигание чучела в 17.00!

1 марта, воскресенье

Начало в 13.00

Место: Butch&Dutch (Нижне-Волжская наб., 21)

Вход свободный

Фото: архив организаторов

Наталия Болотова,
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