Завершается год столетия Баухауса – самой знаменитой школы ХХ века, которая повлияла на развитие архитектуры, живописи, театра, фотографии, заложила основы современного дизайна. В окружении Баухауса и по его законам мы живем уже целый век, даже не задумываясь об этом. На родине школы, в Германии, ее чествуют повсеместно соединенными силами всех искусств. Состоялось множество фестивалей и конференций, проходит масса выставок и построено несколько новых музеев, выпущено бесплатное приложение с гидом по объектам наследия. Баухаус в Германии кругом: даже автобусы и поезда украшены юбилейной эмблемой. Поклонников приглашают совершить гранд тур модернизма по всей стране, но даже небольшое путешествие к истокам не может не впечатлить. Веймар и Дессау, где зародилась школа и произошло ее становление, предлагают интереснейшую программу для любителей современного дизайна. В соседних городах тоже есть, что посмотреть по теме.
Знакомимся с наследием Баухауса в Германии
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Эмблема столетия кругом
Веймар. С чего все начиналось
Школа
В 1919 году архитектор Анри ван де Вельде пригласил Вальтера Гропиуса возглавить сразу две художественные школы – Школу прикладных искусств и Высшую школу искусств. Гропиус объединил их в одну, назвав Bauhaus. Заведение должно было выпускать не скульпторов, архитекторов или прикладников, а универсальных специалистов, строящих новую жизнь для человека нового времени.
«Нет границ между ремеслом, скульптурой или живописью, они и есть здание. Давайте вместе создадим это здание будущего, где все будет слито в единой форме. Архитектура, скульптура, и живопись».
В школу принимали всех: богатых и бедных, молодых и не очень, мужчин и женщин (правда, женщин, желающих учиться, оказалось больше и пришлось ввести ограничение). Курс был устроен необычно. Первые полгода студенты проходили пропедевтическую программу, изучая закономерности формы, цвета и знакомились с материалами. Следующие три курса они проводили в производственных мастерских, осваивая технологии, конструкции, инструменты. После экзамена по профессиональной специализации, можно было переходить к проектированию, то есть архитектуре.
Преподаватели («мастера») были выдающиеся: скульптор Герхард Макс, художники Лайонел Фейнингер и Йоханнес Иттен, Георг Мухе, Оскар Шлеммер, Пауль Клее и Лотар Шайер, Василий Кандинский и Ласло Мохой-Надь. Каждый учил по своей авторской методике. Скажем, Иттен начинал занятия с зарядки и дыхательных практик (студенты тренировались ради контроля себя и своей творческой энергии). Среди его упражнений были развивающие моторику (их нередко надо было выполнять с закрытыми глазами), задания на создание графических контрастов, изучение объемных фигур и рельефов, работа с основными цветами (желтым, красным и синим).
К счастью, здания, в которых располагался Баухаус, дошли до наших дней, в них по-прежнему находится университет. На экскурсии, которые водят студенты и преподаватели, можно увидеть ряд исторических интерьеров и работ. Чудом уцелела во времена гонений на дегенеративное искусство роспись стен, сделанная к выставке Bauhaus 1923 года. Гость может решить задачку для студентов тех лет, какого цвета должны быть основные формы: круг, квадрат и прямоугольник.
Можно даже побывать в святая-святых – кабинете Вальтера Гропиуса. Все здесь – иконы дизайна ХХ века: мебель произведена по чертежам самого Гропиуса, а также Альберса и Бройера, люстра выполнена из люминесцентных трубок, ковер сделан по рисунку Клее. Не менее интересно и само помещение: вытянутую комнату хозяин превратил практически в квадрат с помощью навесного потолка, разделения пространства и элементов оформления. Положение стула и кресел по отношению к напольному покрытию меняло саму атмосферу: заседание совета, дружеская беседа со студентом или вызов «на ковер» к начальству.
Хаус-ам-Хорн
Как жить по-новому, демонстрировал дом, построенный Адольфом Мейером по эскизам Георга Мухе к выставке 1923 года. Это первая постройка, воплощавшая в себе принципы Баухауса: удобное современное, прогрессивное жилье нового человека. Его возвели по соседству с загородным домом Гете, в саду, где студенты выращивали овощи (времена были голодные). Материалы использовались инновационные, легкие для перевозки и энергосберегающие: шлакобетон, цемент, торфелиум, поэтому отопление стоило вполовину дешевле, чем в среднем. Дом стоит на холме, открываясь прохожему издалека. Квадратный в плане, он имел необычную планировку. Гостиная располагается посередине и освещается окнами в потолке. Ее окружают раздельные спальни супругов, детская, кабинет, кухня. Все было устроено по последнему слову техники тех лет: от ванной с горячей водой до пылесоса, фена и телефона, по которому можно было позвонить из кабинета на женскую половину. Мебель, светильники, предметы декора были выполнены в мастерских Баухауса.
После переезда школы в Дессау, дом занимали другие хозяева, достраивали его, меняли планировку и декор, был даже момент, когда тут поселили несколько семей. В 1996 году Хаус-ам-Хорн и другие здания Баухауса были объявлены частью мирового наследия ЮНЕСКО и к нынешнему дню дом восстановили настолько, насколько это возможно при деликатном историческом подходе. Мебель собирали по частным коллекциям, а то, что не удалось воссоздать, сегодня представлено в интерьерах условными объемами, и как ни странно это только усиливает эффект присутствия и подлинности.
Новый музей и старый Новый музей
В апреле в Веймаре открылся Музей Bauhaus, где можно увидеть знаменитый манифест Гропиуса, написанный в 1919 году, живопись мастеров, иконы дизайна, выполненные преподавателями и учениками, – все, что со времени вошло в быт каждой квартиры. Само по себе здание по проекту немецкого архитектора Хейке Ханада, в первый миг кажущееся непримечательным (матово-белый параллелепипед с хаотично разбросанными окнами на краю чудесного парка с одной стороны и включенный в ансамбль площади) вечером начинает светиться линиями светодиодов и бегущей строкой названия. Внутри – более 1000 экспонатов из самой первой, старейшей коллекции Баухауса.
Те, кто только знакомится с темой, получат представление об устройстве школы, произведениях ее мастеров и студентов, директорах и том «современном человеке», для которого работал Баухаус. Хорошо разбирающиеся в истории дизайна, проведут пару медитативных часов, разглядывая знаменитый чайник Марианны Брандт, стулья Марселя Бройера, картины Пауля Клее, кресла Людвига Миса ван дер Роэ, и обязательно унесут с собой плакат с цитатой одного из мастеров.
А о том, почему именно в Веймаре появился Баухаус, – рассказывает так называемый Старый «Новый музей», расположенный практически напротив. Выставка «Ван де Ведьде, Ницше и модернизм» объясняет, как из реализма, импрессионизма и югендстиля вырос Баухаус. Это очень красивая экспозиция, сделанная с большим вкусом и выдумкой (например, для каждого из залов подобран свой цвет и музыка), интерактивом, а в подвале работает мастерская, где можно попробовать свои силы в создании произведений искусства как помощью инструментов столетней давности, так и 3D принтера.
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Дессау. Расцвет
Университет
После того, как в Веймаре сменилась городская власть, школе пришлось менять дислокацию, и она переехала в Дессау. Здание для нее было построено специально по проекту Вальтера Гропиуса. Сооружение из стекла, стали, бетона, с плоской крышей и навесным стеклянным фасадом — манифест, триумф функциональности и высокой эстетики. Даже сейчас оно выглядит современным, а для своего времени было абсолютно новаторским. Сложное, асимметричное, оно состоит из нескольких очень разных частей, соединенных между собой. Мастерская со стеклянным фасадом, административное крыло, мастерские художников, кампус — каждая часть сконструирована особым образом, исходя из функции. Общественные пространства можно увидеть и просто так, а вот зайти в аудитории, осмотреть мастерские художников, кабинет Гропиуса, комнату в студенческом общежитии, укомплектованную всем необходимым, можно только с экскурсоводом.
Дома мастеров
Недалеко от основного здания находятся, так называемые дома мастеров, построенные для преподавателей школы. Место совершенно особенное: творческая колония, где когда-то бок о бок жили и работали знаменитые художники-экспериментаторы того времени: Василий Кандинский, Пауль Клее, Оскар Шлеммер, Ласло Мохой-Надь, Лионель Фейнингер.
Минимализм, кубические формы, плоские крыши, ряды огромных окон — все в этих домах было необычным и прогрессивным. Виллы отреставрированы к юбилею, и они открыты для посетителей. Не пропустите дом, в которой жили по соседству Василий Кандинский с женой и семья Пауля Клее. Трансформации, которые внесли жильцы в строгую концепцию архитектора, крайне любопытны.
Музей Bauhaus
Второй огромный музей, построенный к столетию, расположен в муниципальном парке Дессау. Авторы – молодое барселонское бюро Addenda Architects – победили 830 конкурентов на открытом конкурсе. Конструкция из бетона, стекла и стали делится на два уровня: в нижнем, стеклянном, будут проходить выставки и мероприятия, он открыт для всех. В «черном ящике» на верхнем этаже расположена постоянная экспозиция предметов из коллекции Баухауса. Тут множество фото, чертежей, действующих моделей. Экспозицию можно изучать несколько дней.
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Новый музей Баухауса в Дессау открылся в сентябре
Ресторан Kornhaus
Но даже не обязательно отправляться на экскурсию, чтобы встретиться с Баухаусом. Просто закажите столик в ресторане Kornhaus, и это будет исключительно приятная встреча за бокалом вина или кружкой пива. С начала XVIII века здесь было зернохранилище, в XIX – появился ресторан, в XX – туристов привлекали уже не только романтические сельские красоты (а берег тут действительно прекрасен), но и порт юнкерсов, которые эффектно взлетали с воды и садились на нее. В 1926 году старинный ресторан на берегу Эльбы было решено обновить. Устроили архитектурный конкурс. Проект победителя Карла Фигера отразил ХХ век – здание напоминало океанский лайнер с просторной палубой. Сегодня оно отреставрировано, восстановлены многие детали интерьера. И что важно – тут вкусно готовят.
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Ресторан Kornhaus
Галле и окрестности
Приметы Баухауса можно отыскать и там, где не строили мастера и их ученики. Столетие великой школы способствовало тому, что буквально в каждом городе власти, искусствоведы, историки, художники, туристические организации обратились к подведомственному им наследию модернизма и открыли настоящие жемчужины стиля.
Скажем, затерявшийся среди полей и деревень между Веймаром и Эрфуртом домик художницы по текстилю Греты Рейхардт (она училась в Баухаусе) приглашает на экскурсию с демонстрацией ткацкого искусства на старинных станках.
Прелестный исторический городок Галле с уютной рыночной площадью и фахверковыми домами предлагает экскурсию, во время которой можно увидеть целых 44 модернистских здания. Среди них: электростанция, муниципальное жилье, заправки, многоэтажный паркинг (там прошла выставка в рамках программы Think Bauhaus), магазины, водонапорная башня и даже церковь. А специальный тур приглашает познакомиться с местами, которые запечатлел Лионель Фейнингер, руководивший в Баухаусе графическими мастерскими. Его «дегенеративные», по оценке нацистов, картины, просто не могут оставить равнодушным.
Роскошный Kunstmuseum Moritzburg в том же Галле показывает большую выставку «Возвращение», где собраны, вдумчиво и эффектно представлены работы модернистов (в том числе Фейнингера, а также Кокошки, Кандинского, Клее, Нольде, Шлеммера), связанных с Баухаусом. Когда-то они составляли коллекцию, но потом разбрелись по разным музеям и частным собраниям. Чтобы собрать все вместе для экспозиции понадобились титанические усилия и участие множества музеев и коллекционеров разных стран. Получилась блистательная экспозиция для всех: знатоков и неофитов, взрослых и детей – их ждет отличный интерактив с плетением цветных ковриков в духе Баухауса и другие развивающие игры.
Далее везде
И даже Meissen выпустили коллекцию с дизайном Василия Канинского. Когда-то в Петербурге мастер сделал несколько акварельных рисунков для мейсенского фарфора (уникальный случай в его биографии), взял их с собой в Германию, они сохранились в коллекции музея, а в 2019, наконец, украсили чашки и тарелки из лимитированной серии старинной мануфактуры. Теперь можно приобрести в бутиках бренда и музейных магазинах. Это уже классика.
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