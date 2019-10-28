Знакомимся с наследием Баухауса в Германии

Школа

В 1919 году архитектор Анри ван де Вельде пригласил Вальтера Гропиуса возглавить сразу две художественные школы – Школу прикладных искусств и Высшую школу искусств. Гропиус объединил их в одну, назвав Bauhaus. Заведение должно было выпускать не скульпторов, архитекторов или прикладников, а универсальных специалистов, строящих новую жизнь для человека нового времени.

«Нет границ между ремеслом, скульптурой или живописью, они и есть здание. Давайте вместе создадим это здание будущего, где все будет слито в единой форме. Архитектура, скульптура, и живопись».

В школу принимали всех: богатых и бедных, молодых и не очень, мужчин и женщин (правда, женщин, желающих учиться, оказалось больше и пришлось ввести ограничение). Курс был устроен необычно. Первые полгода студенты проходили пропедевтическую программу, изучая закономерности формы, цвета и знакомились с материалами. Следующие три курса они проводили в производственных мастерских, осваивая технологии, конструкции, инструменты. После экзамена по профессиональной специализации, можно было переходить к проектированию, то есть архитектуре.

Преподаватели («мастера») были выдающиеся: скульптор Герхард Макс, художники Лайонел Фейнингер и Йоханнес Иттен, Георг Мухе, Оскар Шлеммер, Пауль Клее и Лотар Шайер, Василий Кандинский и Ласло Мохой-Надь. Каждый учил по своей авторской методике. Скажем, Иттен начинал занятия с зарядки и дыхательных практик (студенты тренировались ради контроля себя и своей творческой энергии). Среди его упражнений были развивающие моторику (их нередко надо было выполнять с закрытыми глазами), задания на создание графических контрастов, изучение объемных фигур и рельефов, работа с основными цветами (желтым, красным и синим).