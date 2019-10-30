Взаимодействие стран

Время выбрали неслучайно. В следующем году исполнится 30 лет с момента установления дипломатических отношений между Россией и Кореей. На протяжении всего этого времени сотрудничество не прекращало развиваться. Так, в 2014 году Республика Корея отменила визовый режим для российских туристов, и теперь Россия занимает десятое место по количеству путешествующих в Страну утренней свежести.

Корейцы отвечают взаимностью. «В 2018 году Россию посетили 380 тысяч корейских туристов. Показатели продолжают расти. В 2020 году благодаря специальным мероприятиям и программам планируется увеличение взаимного туристического потока до миллиона человек», — говорит директор Московского представительства Национальной организации туризма Кореи Канг Намгю.

По словам советника Управления международного сотрудничества Ростуризма Марины Муталиевой, Корея считается одним из стратегических партнеров в области туризма: «Туристские потоки между нашими странами стремительно растут, что свидетельствует о существующем интересе между народами наших стран. Уникальная культура Кореи привлекает все большее количество российских туристов. В этом заслуга, в том числе, Национальной организации туризма Кореи, которая ведёт активную деятельность на российском рынке».