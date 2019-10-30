Поездками в Европу уже никого не удивишь. Путешественники жаждут новых направлений, впечатлений и открытий. И их готова предоставить Южная Корея.
Страна утренней свежести. Почему в 2020 году все дороги будут вести в Южную Корею?
Богатая история, традиции и достопримечательности Южной Кореи ежегодно привлекают около 10 миллионов туристов. В 2018-м более 300 тысяч путешественников были из России. Это на 12% больше, чем годом ранее. Обе страны уверены: это не предел. Поэтому они решили объединить усилия и объявили 2020-й Годом взаимных обменов между Россией и Южной Кореей. В планах: фестиваль корейского кино и художественные выставки — у нас, «Русские сезоны» — у корейцев. Об этом объявили на фестивале «День Кореи: где традиции встречают современность», который прошел в Санкт-Петербурге, Москве и Новосибирске.
Взаимодействие стран
Время выбрали неслучайно. В следующем году исполнится 30 лет с момента установления дипломатических отношений между Россией и Кореей. На протяжении всего этого времени сотрудничество не прекращало развиваться. Так, в 2014 году Республика Корея отменила визовый режим для российских туристов, и теперь Россия занимает десятое место по количеству путешествующих в Страну утренней свежести.
Корейцы отвечают взаимностью. «В 2018 году Россию посетили 380 тысяч корейских туристов. Показатели продолжают расти. В 2020 году благодаря специальным мероприятиям и программам планируется увеличение взаимного туристического потока до миллиона человек», — говорит директор Московского представительства Национальной организации туризма Кореи Канг Намгю.
По словам советника Управления международного сотрудничества Ростуризма Марины Муталиевой, Корея считается одним из стратегических партнеров в области туризма: «Туристские потоки между нашими странами стремительно растут, что свидетельствует о существующем интересе между народами наших стран. Уникальная культура Кореи привлекает все большее количество российских туристов. В этом заслуга, в том числе, Национальной организации туризма Кореи, которая ведёт активную деятельность на российском рынке».
День Кореи
В Петербурге и Москве Фестиваль «День Кореи: где традиции встречают современность» прошел в местных аэропортах: Пулково и Шереметьево. Гостям мероприятия (ими становились заинтересованные пассажиры) рассказали о главных событиях, происходящих в республике в течение года, и о разнообразии отдыха в стране. Там есть и песчаные пляжи, и лыжные курорты, и горячие источники.
«Пассажиры аэропорта Пулково имеют возможность совершать комфортные прямые перелеты в Сеул рейсами нашего давнего и надежного партнера Korean Air. Хотя почти 40% ежегодно по-прежнему путешествуют между Санкт-Петербургом и Сеулом со стыковками. Это показатель того, что рынок готов к наращиванию частот и укреплению воздушного сообщения между нашими странами», — отметил генеральный директор управляющей компании аэропорта Пулково «Воздушные Ворота Северной Столицы» Леонид Сергеев.
На фестивале любой желающий мог посетить мастер-класс по корейской бумажной живописи — Хандигырим — или зону мейкапа, где профессиональные визажисты делали макияж, ориентируясь на последние тенденции и используя корейскую косметику (которую уже давно полюбили во всем мире. И мы тоже!). А те, кто не хотел уходить без яркого фото на память, могли сфотографироваться в национальном костюме ханбок.
На мероприятии также выступили k-pop кавер-группы. И это не просто так. Дело в том, что музыкальный стиль кей-поп становится всё более популярным в России. Как объясняет директор по маркетингу Национальной организации туризма Кореи Екатерина Лопухина, это явление — настоящий драйвер для роста турпотока в будущем благодаря юным туристам.
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