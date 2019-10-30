7 причин поехать отдыхать зимой во французские Альпы

1. Одни из лучших горнолыжных курортов в мире

Что первым приходит на ум, когда вы думаете о французских Альпах? Конечно же, горнолыжные курорты. Каждую зиму сюда приезжают тысячи любителей активного (и не очень) отдыха. Здесь есть самая большая область катания в мире — Три Долины. Протяженность трасс — 600 км! В сердце Трех Долин — станция Мерибель, которая выглядит именно так, как мы себе представляем идеальный горнолыжный курорт: с уютными улочками, разбросанными по склонам горы традиционными шале, сосновыми лесами и фантастическими видами на Альпы.

Есть и другие примечательные курорты, например уютный Ле Менюир и уникальный Валь Торанс. Последний находится на вершине Трех Долин. Такое расположение (99% трасс находятся выше 2 000 метров) имеет явные преимущества: качественный снежный покров в течение всего сезона гарантирует отличную езду каждому — от новичка до фрирайдера, который ищет острых ощущений.

На какие еще горнолыжные курорты стоит обратить внимание? Точно на Тинь, Морзин и Авориаз. В этом сезоне Тинь открыт с 28 сентября по 3 мая. Он идеально подходит для лыжников любого уровня и тех, кто хочется познакомиться с новыми активностями, например тюбингом, банджи-джампингом и парапланеризмом. Другой курорт Морзин сумел с течением лет сохранить свой характер: эта альпийская деревня избежала строительства громоздких зданий, и исторический внешний облик был спасен. Так что это самый что ни на есть традиционный савойский курорт. Ну а пейзажи здесь невероятные: трассы, поросшие соснами, горные вершины, живописные панорамы, открывающиеся на Монблан, Женевское озеро(Леман) и Альпы. Недалеко от Морзина есть его полная противоположность, образец авангарда — курорт Авориаз. Он считается неофициальным центром сноубординга в Европе. Именно там проводился первый Кубок мира по сноуборду.