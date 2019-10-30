Уже задумывались, где проведете зимний отпуск? У нас есть отличный вариант. Французские Альпы! Неважно, ищете вы ярких ощущений или спокойного отдыха, хотите активно покататься или просто погулять по склонам — там вы найдете всё. А чтобы вы могли точно убедиться, что курорты французских Альп — это, возможно, лучшее решение для каникул, мы нашли семь тому подтверждений.
7 причин поехать отдыхать зимой во французские Альпы
1. Одни из лучших горнолыжных курортов в мире
Что первым приходит на ум, когда вы думаете о французских Альпах? Конечно же, горнолыжные курорты. Каждую зиму сюда приезжают тысячи любителей активного (и не очень) отдыха. Здесь есть самая большая область катания в мире — Три Долины. Протяженность трасс — 600 км! В сердце Трех Долин — станция Мерибель, которая выглядит именно так, как мы себе представляем идеальный горнолыжный курорт: с уютными улочками, разбросанными по склонам горы традиционными шале, сосновыми лесами и фантастическими видами на Альпы.
Есть и другие примечательные курорты, например уютный Ле Менюир и уникальный Валь Торанс. Последний находится на вершине Трех Долин. Такое расположение (99% трасс находятся выше 2 000 метров) имеет явные преимущества: качественный снежный покров в течение всего сезона гарантирует отличную езду каждому — от новичка до фрирайдера, который ищет острых ощущений.
На какие еще горнолыжные курорты стоит обратить внимание? Точно на Тинь, Морзин и Авориаз. В этом сезоне Тинь открыт с 28 сентября по 3 мая. Он идеально подходит для лыжников любого уровня и тех, кто хочется познакомиться с новыми активностями, например тюбингом, банджи-джампингом и парапланеризмом. Другой курорт Морзин сумел с течением лет сохранить свой характер: эта альпийская деревня избежала строительства громоздких зданий, и исторический внешний облик был спасен. Так что это самый что ни на есть традиционный савойский курорт. Ну а пейзажи здесь невероятные: трассы, поросшие соснами, горные вершины, живописные панорамы, открывающиеся на Монблан, Женевское озеро(Леман) и Альпы. Недалеко от Морзина есть его полная противоположность, образец авангарда — курорт Авориаз. Он считается неофициальным центром сноубординга в Европе. Именно там проводился первый Кубок мира по сноуборду.
2. Престижные горнолыжные школы
Никогда не вставали на лыжи и сноуборд? Это не повод исключать французские Альпы из списка мест для зимнего отпуска. Новичкам помогут здесь овладеть всем снаряжением. Например, на курорте Мерибель, как на многих других горнолыжных курортах страны, есть Французская лыжная школа (ESF) — одна из самых крупных и престижных во Франции. Она работает аж с 1947 года! Под руководством компетентных инструкторов, которые говорят в том числе и на русском языке, вы сможете уверенно стоять на лыжах, а если уже обладаете каким-то опытом, то легко усовершенствуете свои навыки. Также вы сможете попробовать себя в новых дисциплинах: сноуборд, биатлон, фрирайд и фристайл.
3. Не только катание на лыжах
Французские Альпы открыты не только тем, кто катается на лыжах и сноуборде. Отдых там гораздо разнообразнее. Тут практикуют самые разные виды зимнего спорта, в том числе самые немыслимые, например погружение под лед, полет на зиплайне или катание на лошадях по только что выпавшему снегу. После такого просто необходимо отправиться в какой-нибудь spa-центр и провести там остаток дня. Искупаться в подогреваемом открытом бассейне с потрясающим видом на горы, расслабиться в бане или хаммаме и сходить на одну из процедур по уходу за телом с использованием альпийского молока и горного меда.
Если вы совсем не катаетесь на лыжах, но хотели бы прогуляться по склонам и насладиться пейзажами, можно организовать прогулку на снегоступах. Гид, хорошо знающий горы, покажет все местные красоты. Кстати, такая прогулка не требует специальной физической подготовки. А после можно позаниматься йогой или пилатесом. Да, прямо в горах!
Программа апре-ски приятно удивит абсолютно всех. На курортах проводят масштабные вечерние шоу, музыкальные и спортивные фестивали, джазовые концерты. Скучать точно не придется.
4. Великолепные пейзажи
Регион Овернь-Рона-Альпы — один из самых красивых во всей Франции. Что сказать, французские Альпы впечатляют своим величием. От одной вершины Монблан захватывает дух. Но это далеко не единственная точка на карте прекрасных и необычных мест Альп. Туда стоит поехать, чтобы увидеть озера Анси, Бурже и знаменитое Женевское озеро, национальный парк Вануаз, ледник Мер-де-Глас, природный парк вулканов Оверни, деревню Ивуар. Можно бесконечно перечислять и описывать их красоту, но это, конечно, нужно увидеть самому!
5. Незабываемая гастрономия
Все знают: французы — те еще гурманы. Они знают толк в еде и умеют получать от нее удовольствие. К счастью, это практика распространяется и на высоте. Альпийская гастрономия — это что-то особенное и... согревающее! Ведь так приятно после насыщенного дня в горах зайти в уютный ресторан с камином и съесть что-нибудь горячее. В меню вы встретите сырное фондю, тартифлет, раклетт. У нас уже текут слюнки!
Хотите попробовать блюда haute cuisine? В Альпах вы найдете около сорока мест, которые отмечены звездой Michelin. Дикие травы, сыр реблошон, систеронский барашек — роскошные рестораны знают, как удивить своих гостей. Хотя и в обычных закусочных тоже найдутся интересные позиции. Кстати, в Мерибеле есть ресторан прямо в кабине подъемника! Можно наслаждаться не только отличной гастрономией, но и захватывающим видом.
Начать ужин лучше с мясной тарелки, затем перейти к раклету или тартифлету, а закончить каким-нибудь фондю. Постарайтесь оставить место и для печенья хворост — главного десерта Савойского герцогства.
Не забудьте о вине. Тем более что регион Овернь-Рона-Альпы хорошо известен своими виноградниками. В один из дней своего отпуска советуем отправиться в путешествие по Дороге Вин, заглянуть в один из многочисленных погребов и попробовать Божоле, Сент-Амур, Ширубль, Ренье или Бруйи. Для тех, кто любит что покрепче, региону тоже есть что предложить — ликер Шартрёз.
6. Роскошные отели
Французские Альпы и превосходный сервис. Кажется, это уже синонимы. Посетители горнолыжных курортов смогут удовлетворить любые свои пожелания — здесь есть как двухзвездочные, так и пятизвездочные гостиницы. На примере курорта Мерибель расскажем, чего стоит ждать от отелей в Альпах.
Четырехзвездочный отель Grand Coeur & Spa расположен прямо у подножия лыжных трасс, поэтому из аутентичных и современных номеров отеля открывается красивый вид на горы. После катания здесь получится по-настоящему расслабиться — в этом поможет спа-центр площадью 230 квадратных метров. В программе: турецкая баня, джакузи на открытом воздухе и спа-процедуры. Здесь ваш отдых пройдет под знаком сплошных удовольствий.
Пятизвездочный отель Le Coucou, который открывает двери в этом сезоне, научит искусству беспечной жизни в горах с шиком. Помимо обычных номеров, есть два шале — в каждом из них есть собственная ванная, кухня, гостиная, из которой открывается превосходный вид, игровая, частный бассейн и зона спа. Еще в этом отеле предлагают крайне удобную для лыжников услугу: после каждого заезда команда отеля приводит в идеальное состояние ваше оборудование и подготавливает его к следующему дню.
Le Kaila — фешенебельный отель в стиле традиционного альпийского шале; находится прямо в центре курорта Мерибель. В отеле, помимо шикарных номеров с видом на горные склоны, гостей ждут три ресторана. Во главе одного из них, а именно L’Ekrin, стоит известный шеф-повар и обладатель звезды Michelin Лорана Азуле. Еще один отель в сердце курорта — трехзвездочный L'Eterlou. До самой большой зоны катания в мире — Трех Долин — всего 150 метров. А поужинать можно прямо в отеле в гурманском La Grange или ресторане савойской кухни La Kouisena.
Семейная сеть отелей Maison Fenestraz готова предложить аутентичное проживание в формате ски-ин ски-аут, что очень удобно для райдеров. Выходите из отеля, надеваете лыжи — и сразу попадаете на подъёмник. А потом наоборот — спускаетесь с горы и попадаете сразу к двери отеля. Один трехзвездочный отель сети — De La Loze — расположился в Куршавеле (к новому сезону его полностью обновили). Другой, звездой выше — Alpen Ruitor SPA & Restaurants — на курорте Мерибель-Моттаре, который абсолютно свободен от машин.
7. Удачный шопинг
Отдых во Франции – это непременно гастрономические изыски и, конечно же, шопинг. На многих курортах есть бутики (правда, преобладает спортивная одежда), магазины сувениров и местных продуктов. Если вам хочется сделать более масштабные покупки, то лучше всего съездить в аутлет The Village, что рядом с Лионом. Заодно увидите и сам Лион — столицу французской гастрономии и шелка.
В аутлете The Village вы найдете найдете люксовые французские и международные марки со скидками от 30 до 70%: Galeries Lafayette, Trussardi, Karl Lagerfeld, Baccarat; гастрономический бутик Pierre Herme, где продают божественные десерты, а также рестораны высокой кухни RDV Original Comptoir Bocuse и Bistrot Colette. А чтобы походы по магазинам стали еще приятнее и удобнее, The Village предлагает широкий спектр услуг: персональный русскоговорящий шоппер, централизованное tax-free и вертолет-трансфер до горнолыжных курортов.
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