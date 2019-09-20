Рейтинг: куда петербуржцы летали отдыхать этим летом

Первый строки рейтинга занимают Финляндия и Эстония – их посетили более четверти горожан. В сравнении с прошлым годом, выросло число тех, кто выезжал в Испанию (на 56%), Францию (18%) и Грецию (14%). Наиболее экзотическими направлениями среди петербуржцев в этом году стали Малави, Острова Кука, Королевство Бутан. В 5 раз вырос поток туристов в Шри-Ланку.

Статистику собрал мобильный оператор Tele2, который в этом году сильно расширил географию опции «Безлимитный интернет за границей»: компания увеличила список стран действия услуги с 89 до 124 по сравнению с августом прошлого года. В связи с чем, в три раза вырос объем интернет-трафика в поездках за границу.

Всего с июня по август абоненты оператора мобильной связи посетили 177 стран. Самыми мобильными оказались москвичи, петербуржцы и белгородцы. А наиболее активными пользователями мобильного интернета за рубежом этим летом оказались петербуржцы, путешествующие в Турцию, Испанию, Италию – в этих странах клиенты скачали 32% от общего количества израсходованных гигабайтов.