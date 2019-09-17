S7 Airlines посадила первые 20 000 деревьев из миллиона

S7 Airlines провела первую посадку деревьев, средства на которую были собраны в рамках инициативы «Мы – Сибирь». Команда из трехсот человек, в которую входили волонтеры межрегиональной экологической организации «ЭКА» и сотрудники S7 Airlines, а также губернатор Новосибирской области Андрей Травников высадила 5 га саженцев сосны и лиственницы в Коченевском районе Новосибирской области.

Поддержать проект приехали известные актеры, фотографы и популярные блогеры. Среди них актер «Гоголь-центра» Никита Кукушкин и петербургская художница Елена Шейдлина, которая создала фотопроект, посвященный проблеме лесных пожаров в Сибири. И вы тоже можете стать волонтером. Далее посадки запланированы на октябрь в Иркутской области. А всего в течение двух лет в Сибирском регионе появится более миллиона деревьев.

Председатель совета директоров S7 Group Владислав Филев поблагодарил всех неравнодушных: «Нам очень приятно осознавать, что идея нашла очень широкий отклик. Нам удалось собрать средства для посадки миллиона деревьев в регионах Сибири всего за один месяц. Мы понимаем, что один миллион деревьев – лишь малый вклад, но я уверен, что любое усилие всегда лучше бездействия. Надеюсь, что наш шаг вдохновит многих на создание подобных инициатив».