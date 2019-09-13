Чем заняться в Гамбурге этой осенью?

Гамбург — город, который превосходит ожидания. Здесь есть масса интересного и для любителей истории, и для ценителей искусства, и для фанатов музыки, и для почитателей современной культуры. Это один из самых зеленых городов мира — 72% площади составляют парки, скверы и сады. Метро здесь работает круглосуточно. Город стоит на реке, поэтому виды априори живописные, а промышленная территория постепенно оттесняется все дальше от жилых районов и центра города. В прошлом Гамбург был членом мощного Ганзейского союза, и до сих пор считается воротами Европы в мир, поэтому город активно развивается. Мы составили список из 11 мест и 9 событий, которые точно стоит здесь посетить.

Набережная Niederhafen River Promenade, спроектированная Zaha Hadid Architects

Город нуждался в модернизации набережной в гавани Нидерхафен, потому что фундамент износился, а прогнозы наводнений не сулили ничего хорошего. Бюро Zaha Hadid Architects выиграло проведенный городом конкурс на проектирование новой защитной системы. Архитекторы предложили построить современную набережную с амфитеатрами, трехэтажным рестораном и магазинами. Теперь Гамбург не только надежно защищен от будущих приливов, но и заимел еще одну достопримечательность. Здесь раздолье многочисленным пешеходам, а благодаря широким пандусам и велодорожкам, пространство удобно и людям с ограниченными возможностями, и велосипедистам. Длина променада составляет 625 метров, так что есть где прогуляться.

Музей «Миниатюрная страна чудес»

Раньше говорили, что главная достопримечательность Германии — Нойшванштайн, теперь нередко называют музей «Миниатюрная страна чудес» в Гамбурге. В нем ежегодно бывает более миллиона посетителей. Несмотря на миниатюрное название, масштабы музея поражают. Здесь находится самый большой в мире действующий железнодорожный макет, его длина составляет 15 400 м — это в шесть раз больше, чем в петербургском музее «Гранд Макет России». Сейчас выставка включает в себя девять зон или девять мини-миров: средняя Германия, Америка, Скандинавия, Швейцария, Австрия, Италия, вымышленный город Кнуффинген, его аэропорт и, конечно, сам Гамбург. Детали можно рассматривать бесконечно. В аэропорту Кнуффингена кипит жизнь: и днем, и ночью (а у макета два режима) прилетают самолеты, вокруг них суетится персонал, на стадионе «Имтех Арена» сверкают вспышки фотоаппаратов, где-то люди веселятся на празднике, где-то проходят похороны — все как в реальной жизни. Есть и много остроумных сценок, которые заставят вас улыбнуться, но обойдемся без спойлеров. Этот музей — определенный must.

Район Шпайхерштадт и замок на воде

Старинный и крпунейший в мире складской район Гамбурга недавно попал под охрану ЮНЕСКО. В конце XIX — начале XX веков здесь возводилось множество промышленных зданий из красного кирпича, но во время Второй мировой войны район был сильно разрушен. Его восстановили в 1967 году, поэтому строения выглядят довольно свежо. Самый инстаграмный вид здесь — на так называемый замок на воде или по-немецки Wasserschloss. В прошлом дом смотрителя, сегодня стал популярным рестораном. Маленький замок посреди воды, от которого перекинуто несколько небольших мостиков к соседним рядам бывших складов выглядит очень романтично на контрасте. Из старинного района по таким же пешеходным мостикам мы шагаем навстречу будущему.

Футуристичный район HafenCity

Гамбург второй по величине порт Европы, в новый порт заходят гигантские круизные лайнеры и танкеры. А на месте старого порта, в котором отпала необходимость, строится новый футуристический HafenCity — комплекс на сваях с жилыми домами, магазинами, бизнес-центрами, университетами и развлекательными заведениями. Территория HafenCity представляет собой треугольник и, по задумке архитекторов, на каждой его вершине должна быть какая-то примечательная постройка. Одна из них – знаменитая Эльбская филармония (о ней отдельные восторги ниже). На второй вершине к 2025 году собираются возвести первый в городе небоскреб Elbtower, высота которого составит 245 метров. А на третьей вершине разместилась штаб-квартира знаменитого издательства Der Spiegel. Стоит прогуляться по HafenCity, чтобы убедиться, что тут нет двух одинаковых домов, рассмотреть детские площадки, на которых интересно даже взрослым, воспользоваться урнами на солнечных батарейках и понять, что современная застройка может быть очень удобной и экологичной.

Эльбская филармония

Строительство филармонии заняло десять лет, что на шесть лет дольше, чем было запланировано изначально, а стоимость увеличилась в десять раз. Но такого чуда стоило ждать. «Корона», выполненная из гнутого стекла общей площадью примерно 21 800 м² (при высоте в 26 этажей в самой высокой части), покоится на здании самого большого бывшего склада в Гамбурге. Раньше здесь хранились табак, какао и чай, а теперь проходят концерты звезд классической и современной музыки. В самом сердце филармонии — большой зал на 2 100 мест. Сцена расположена необычно — в центре, так что некоторые зрители оказываются за спинами музыкантов, зато у них есть уникальная возможность наблюдать за эмоциями дирижера весь концерт. Невероятная акустика — заслуга японского инженера Ясухисы Тоёты, за чьими плечами работа над акустикой зала Дома музыки в Хельсинки, Концертного зала имени Уолта Диснея. В большом зале Эльбской филармонии также поразительная звукоизоляция — несмотря на то, что филармония находится неподалеку от действующего порта, где кипит жизнь круглые сутки, посторонние звуки не доходят до зрителей. Секрет в том, что зал спрятан в толстых стенах, как ядро в скорлупе орешка. В здании также есть малый зал на 550 мест, отель, квартиры, магазины, рестораны и парковка. На 8 этаже находится обзорная площадка, с которой открывается вид на весь город, а попасть сюда могут все желающие. Что касается билетов на концерты, покупать их стоит сильно заранее, потому что здесь часто случается sold out: elbphilharmonie.de

Отель The Fontenay

Отель The Fontenay — это, наверное, лучше место, чтобы остановиться в Гамбурге. Он расположился на берегу озера Ауссенальстер. Хотя гостиница находится почти в центре, здесь ощущается невероятное единение с природой. У здания нет ни одной прямой линии, а стеклянный фасад (14 тысяч квадратных метров стекла!) объединяет интерьер и парк, вид на который открывается из всех, без исключения, номеров. В парке, кстати, можно заняться джоггингом, покататься на велосипеде или просто прогуляться вдоль берега, длина которого около 7 км, любуясь сверкающей гладью воды и многочисленными парусниками или лодками с гребцами.

В The Fontenay вы всегда чувствуете себя желанным гостем. Предупредительность и всесильность работников отеля подкупают — они могут достать билеты на концерт в филармонии, даже если все места распроданы, купить букет цветов среди ночи или достать необходимые редкие лекарства. В общем, готовы помочь всегда и во всем. Даже без просьб вынесут вам бутылку охлажденной воды, когда вы возвращаетесь с пробежки. В непогоду спортом можно заняться под крышей — в отеле есть бассейн с сауной и фитнес зал. Но даже если вы не остановились в The Fontenay, его стоит посетить ради ресторанов. Их в отеле два: в Parkview на первом этаже сервируют завтраки, обеды и ужины в стиле элегантного casual, а Lakeside на седьмом манит истинных гурманов, ведь он отмечен звездой Michelin. Молодой шеф-повар Корнелиус Спейнл называет свой стиль комбинацией мирового опыта в кулинарии и продуктов исключительного качества. В меню вы не найдете немецкие сосиски, зато здесь есть гребешок с соусом тартар и ягненок с рататуем и полентой.

Команда кондитеров предлагает уникальные десерты не только в обоих ресторанах отеля, но и во время полуденного чая, который сервируется в лаунж-зоне на первом этаже. Каждый десерт в меню сопровождается скетчем с указанием всех ингредиентов, которые делает сам главный кондитер Марко Д’Андрея. Каждый его десерт — произведение искусства. Взять хотя бы тарт: основа сделана из мюсли, в ней белый ганаш с японским юдзу, а сверху возведена целая конструкция из легкого крема с чаем матча, кокосовых хлопьев, присыпанная пудрой кориандра и увенчанная пипеткой с фруктовым вареньем из манго и маракуйи, заботливо направленной в нужную часть пирожного. Нужно только нажать и готово — такой вот неожиданный интерактив. Лаунж зона расположена в стеклянном атриуме с цветной подсветкой, который закручивается над головой на высоту 27 метров. Люстра имитирует кроны деревьев за окном, только в металле. Здесь стоит 25-метровый (!) диван и раскинут огромный мягкий ковер – его даже пришлось разделить пополам для транспортировки из Гонконга. Интерьер отеля выполнен в основном в спокойных пастельных тонах, самые яркие акценты — абстрактные картины перуанского художника Антонио Маро и минималистичные ритмичные фотографии Джаши Клейн, которые хочется разглядывать. Из таких уникальных деталей и складывается smart luxury 5-звездочного отеля The Fontenay.

Музей диалога

В Гамбурге больше 120 музеев и театров, так что здесь точно есть чем занять культурный досуг. Один из самых необычных музеев — Dialoghaus или «Музей диалога», который вырос из социального проекта журналиста Андреаса Хайнеке, поставившего цель разрушить барьеры между обществом и теми, кто по разным причинам лишен нормальных возможностей общения: незрячими, глухими или очень пожилыми. В музее есть три вида экскурсий, которые помогают испытать свои органы чувств. «Диалог в темноте» — прогулка со слепыми проводниками в пространствен без света, в конце которой вас ждет поход в ресторан. Говорят, не так-то просто понять, что именно лежит у вас на тарелке, если ничего не видишь. Но не бойтесь — никаких сюрпризов, суть эксперимента в другом — понять, каково это жить без одного из самых важных чувств. «Диалог в тишине», учит понимать язык глухонемых: экскурсантов помещают в звукоизолированное помещение и выдают наушники. За час каждый получает ответ на вопрос: как слышать глазами и разговаривать с помощью рук? И самый необычный опыт — «Диалог со временем». Проводниками на этой экскурсии становятся люди старше 70 лет. Во время прогулки по экспозиции можно узнать, как читать, если у вас катаракта, как видят мир люди с деменцией и другими физиологическими проблемами, появляющимися с возрастом. Конечно, нужно обладать немалой долей мужества, чтобы прикоснуться к таким сложным темам и довериться незнакомцам, но оно того точно стоит.

Тоннель под Эльбой

Это один из самых старых подводных тоннелей Европы, появившийся в Гамбурге в начале XX века. Здесь можно проследить влияние модного тогда югендстиля (немецкое название стиля ар-нуво): глазурованная плитка, шрифт надписей и входная группа — все указывает на это. Но это ар-нуво сдержанный или рациональный — без вычурных деталей в декоре и других излишеств. Длина тоннеля 427 метров, а высота его рассчитана на размах кнута кучера, ведь в прежние времена здесь могли проезжать конные экипажи. Для них в тоннеле оборудованы грузовые лифты, которые также перевозили немногочисленные в начале XX века легковые автомобили. Сейчас транспортный поток сильно увеличился — ежегодно под Эльбой проезжает около 220 тысяч автомобилей. Поток пешеходов тоже впечатляет — полмиллиона человек. Столетний тоннель до сих пор отлично выполняет свою роль.

Район St.Pauli и знаменитая улица Reeperbahn

St.Pauli называют районом «красных фонарей» Гамбурга, а местную главную улицу Reeperbahn «греховной милей». Здесь находятся все самые злачные места города, но и не только — в St.Pauli можно найти бар на любой вкус: от ирландского паба с живой музыкой до клуба с латиноамериканскими танцами. На Reeperbahn всегда много туристов и местных, которые ищут приключений в поздний час. Кстати, вот малоизвестный любопытный факт про этот район — именно здесь начинали свою карьеру The Beatles. В качестве напоминания о том, что группа выступала в том числе и в гамбургском Star Club, осталась памятная доска. А еще говорят, что Бест и Маккартни провели несколько часов в полицейском участке Дэвидвахе, который до сих пор находится здесь и считается одной из главных достопримечательностей района. Кроме того, в St.Pauli можно увидеть все разнообразие стрит-арта, начиная от примитивных тегов на стенах домов и заканчивая масштабными муралами, покрывающими целые здания.

Рыбный рынок

Почти в каждом городе мира есть рынок, на который обязательно советуют заглянуть туристам, будь то барахолка или продуктовый базар. В Гамбурге это Fischmarkt, существующий с 1703 года, который обязателен к посещению. Здесь можно не только купить самые свежие дары моря с утра пораньше, но и насладиться атмосферой праздника, а еще послушать концерт, который продолжается с вечера предыдущего дня. Под закрытие рынка торговцы начинают скидывать цены, чтобы продать весь товар, и устраивают настоящее шоу. Здесь же можно попробовать знаменитое блюдо севера Германии фишбрётхен. Это сэндвич из рыбы, лука, соленых огурцов, соуса ремулад, сливочного хрена и кетчупа. У рынка есть только один минус — открыт он только по воскресеньям с 6 до 10 утра.

Шопинг на улицах Jungfernstieg и Neuer Wall

Особый интерес для любителей шопинга представляют улицы Jungfernstieg и Neuer Wall с бесконечными рядами бутиков знаменитых мировых брендов. Тем, кто предпочитает новые марки, прямая дорога в concept store UNGER и U2, который можно назвать его младшим братом. UNGER поделен на тематические зоны: повседневные и вечерние наряды, комната с брюками, где есть любые расцветки и фасоны, зал с аксессуарами. Здесь можно найти все: от французской высокой моды и итальянской казуальной одежды премиум-класса до американской линии Ready to Wear. U2 славится креативным подходом: например, раньше вещи упаковывали в коробки, напоминающие те, что предназначены для пиццы навынос, сегодня в ходу экофрендли тара. Помимо интересных поступлений тут есть милое кафе, которое часто меняет тематику, приобретая новый этнический колорит. Сейчас там кубинская тема. За косметикой и аксессуарами советуем идти в универмаг Alsterhaus — качество проверено, ведь заведению уже больше века.

Фестивали осени

11 сентября − 15 октября. Каждый год два издателя Николаус Хансен и Питер Ломанн проводят в Гамбурге литературный фестиваль Harbour Front. В прошлом году ему исполнилось 10 лет. Целый месяц известные авторы и недавно открытые имена читают и обсуждают свои произведения с аудиторией. Это настоящий праздник для всех ценителей литературы. Больше подробностей на сайте.

13-15 сентября. Фестиваль Cruise Days проходит каждые 2 года в Гамбурге. В этом году всех туристов и местных жителей снова ждет парад круизных лайнеров, от которого захватывает дух. За неделю до этого события весь Гамбург погружается в море голубых огней. Это масштабная световая инсталляция называется Blue Port и автор ее известный художник по свету Михаэль Батц. Программа мероприятия на сайте.

18-21 сентября. Начиная с 2006 года, фестиваль Reeperbahn проводится в Гамбурге ежегодно. В программе этого года более 900 мероприятий, включающих музыкальные концерты всех жанров, выставки, кинопоказы, семинары и церемонии награждения, которые пройдут на разных площадках в районе знаменитой улицы Reeperbahn. Ознакомиться с подробной программой фестиваля можно на сайте.

30 сентября в Гамбурге состоится европейская премьера мюзикла «Красотка». Одноименная кинолента 90-х легла в его основу и теперь можно вспомнить историю любви Вивьен и Эдварда, рассказанную в лучах бродвейских софитов. Песни для мюзикла написал сам Брайан Адамс вместе со своим напарником Джимом Велленсом. Билеты можно купить на сайте.

С середины ноября до конца декабря. Гамбург славится своими рождественскими базарами на любой вкус: от традиционных ярмарок до эротического рынка. Вот 5 самых интересных из них: Рождественский рынок на Ратушной площади — для любителей европейской классики;

ярмарка Fleet Market на берегу бухты Fleetinsel, на которой в середине декабря пройдет оригинальный конкурс красоты — будут выбирать ледяную принцессу;

белый рынок на набережной Jungfernstieg, на котором все и впрямь оформлено в белом цвете;