10 причин летать Qatar Airways
Двадцать миллионов человек в нынешнем году вновь (уже в пятый раз!) проголосовали за национальную авиакомпанию Катара как за лучшего мирового перевозчика. Разбираемся, за что ее ценят пассажиры всего мира.
1. Широкая маршрутная сеть
Пользуясь Qatar Airways, можно добраться до 160 с лишним пунктов на шести континентах, включая самые экзотические и далекие уголки планеты. Среди направлений — все любимые россиянами курорты Бали, Шри-Ланки, Таиланда и Индонезии, далекие Австралия с Новой Зеландией, манящая Африка. В России рейсы осуществляются из Москвы и Санкт-Петербурга. Океан и песчаные пляжи ближе, чем вы думаете!
2. Самые современные самолеты
Qatar Airways владеет одним из новейших парков воздушных судов в мире. Средний возраст самолетов — около пяти лет, среди них только Airbus и Boeing. Компания особенно гордится приобретением Boeing 787 Dreamliner и Airbus A350-1000, одних из самых технологичных самолетов в мире. Что значит технологичный самолет? Это низкий уровень выбросов углекислого газа, почти бесшумный полет, пониженное давление в кабине, больше кислорода, передовая система циркуляции воздуха, доступ в интернет, большие иллюминаторы, просторный салон и удобные кресла.
3. Комфортный салон
Высокие потолки — они получились за счет особой конструкции отсеков для ручной клади — образуют много пространства, а одни из самых широких кресел в экономическом классе позволяют по-настоящему расслабиться и отдохнуть. Для еще большего удобства бортпроводники вручат подушку и одеяло — полет пройдет как сладкий сон.
4. Прекрасная кухня на борту
Питание на борту самолетов Qatar Airways — отдельный восторг. Забудьте классический вопрос «рыба или курица?», вас ждут блюда высокой кухни из свежих и качественных продуктов от лучших шеф-поваров мира. Хотите ригатони с тыквенным соусом? Пожалуйста. Мясо с тушеными овощами и фокаччу с сушеными томатами? Уже несут. В конце, конечно же, подают десерт (недавно размер увеличили на 50%), например лимонный поссет или первоклассный бельгийский шоколад. Подобрать идеальный напиток к идеальному блюду на борту Qatar Airways проще простого, выбор не ограничивается апельсиновым и томатным соками: белые и красные вина (есть в том числе эксклюзивные выдержанные варианты), шампанское, крепкий алкоголь, газированные напитки, пиво и даже специально приготовленные для каждого пассажира коктейли и алкогольные миксы. Чай и кофе тут подают только свежезаваренными.
Для вегетарианцев и тех, кто следует диете по состоянию здоровья или религиозным мотивам, предусмотрено свое специальное меню. Для детей тоже разработали особое питание — все блюда полезные и приготовлены из свежих продуктов.
5. Лучший бизнес-класс в мире
8, 10 и даже 12 часов в бизнес-классе Qsuite Qatar Airways — это скорее мало, чем много. Так или иначе, выходить из салона, даже если впереди захватывающий отпуск, захочется не сразу. В 2019 году компания Skytrax признала бизнес-класс Qatar Airways лучшим в мире, а сайт путешествий TripAdvisor отметил его как один из самых популярных салонов среди пассажиров.
Здесь все как в пятизвездочном отеле: индивидуальная комната, рассчитанная на одного, двух или четырех человек со своей дверкой для входа и выхода, свежая выпечка и ресторанная еда a la carte в фарфоровой посуде, персональный набор косметики и хлопчатобумажная пижама с тапочками. А еще огромное (самое лучшее в бизнес-классе на сегодняшний день) кресло, которое раскладывается в полноценную постель. Не удивляйтесь, если окажется, что главное приключение этого отпуска вы уже пережили в полете.
6. Продуманная система развлечений на борту
Даже самый короткий полет может превратиться в бесконечное мучение и ожидание посадки. Но только не на борту Qatar Airways. Чтобы путешествие в небе прошло интересно и насыщенно, авиакомпания внедрила особенную систему развлечений. Новинки киноиндустрии, великие классические фильмы, популярные сериалы, музыка и игры на любой вкус — вас ждет более 4000 вариантов. Время пройдет как нельзя лучше. Не нужно заранее продумывать досуг во время полета и беспокоиться о заряде гаджетов. Всё, что нужно сделать на борту Qatar Airways, — это получше устроиться в удобном кресле и погрузиться в мир онлайн-развлечений.
7. Wi-Fi доступен даже в небе
Пересекать континент или океан и оставаться на связи с родными — теперь это реально не только в фильмах о будущем. Благодаря специальной технологии на некоторых самолетах Qatar Airways пассажиры могут подключиться к Wi-Fi и чувствовать себя как дома: серфить в интернете, слушать аудиокниги, отвечать на письма, отправлять эсэмэски и смотреть видеоролики. Тут же можно сфотографировать небесный пейзаж и выложить в инстаграм, представляете!
8. Увеличенная норма провоза багажа
Взять в путешествие все самое необходимое и даже больше? С Qatar Airways — легко! Авиакомпания знает, как угодить своим пассажирам: на большинстве рейсов в эконом-классе можно провозить 30 кг багажа и 7 кг в ручной клади (на некоторых направлениях и больше!), в бизнес-классе — 40 кг и два места ручной клади. За дополнительную плату можно увеличить вес и количество багажа.
9. Привлекательные тарифы и система бонусов
Qatar Airways старается сохранить доступность билетов. Нередки и скидки и акции (например, до середины августа действует очень привлекательная акция на перелеты в Азию, а по промокоду Summer19 можно улетать в Доху со скидкой до 25%).
Те, кто не захочет расставаться с Qatar Airways (что неудивительно) и продолжит открывать для себя новые места вместе с авиакомпанией, могут присоединиться к программе для часто летающих пассажиров Privilege Club. Есть четыре уровня участия — Burgundy, Silver, Gold, Platinum: чем выше уровень, тем больше привилегий. Помимо возможности оплачивать билеты милями, вы сможете регистрироваться на стойке бизнес-класса, брать дополнительный багаж, повышать класс перелета, пользоваться залом ожидания бизнес-класса, выбирать места в передней части самолета — и это далеко не полный список. Как получить доступ к этим прелестям жизни? Все просто — достаточно зарегистрироваться в программе, и уже за первую покупку билетов на сайте Qatar Airways вы получите 2000 приветственных миль.
10. Пересадка в Дохе
Два путешествия в одном — это реальность благодаря пересадке в Дохе. Даже если у вас есть всего пять-шесть часов, то сразу по прилете советуем отправиться на экскурсию по столице Катара. Хотите лучше узнать культуру страны? Выбирайте стоповер (это стыковка между рейсами, которая длится более 24 часов) до 4 дней в Дохе при покупке билета и бронируйте по акции пятизвездочный отель всего за 23 доллара. Беспокоиться о визе не нужно: чтобы посетить Катар, российским путешественникам достаточно загранпаспорта.
Короткая пересадка в международном аэропорту Хамад тоже доставит массу удовольствия. Главный хаб Qatar Airways — настоящий центр развлечений. Там есть все — от огромного дьюти-фри и музейных экспонатов до фитнес-зала и спа.
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