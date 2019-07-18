10 причин летать Qatar Airways

Двадцать миллионов человек в нынешнем году вновь (уже в пятый раз!) проголосовали за национальную авиакомпанию Катара как за лучшего мирового перевозчика. Разбираемся, за что ее ценят пассажиры всего мира.

1. Широкая маршрутная сеть



Куала-Лумпур, Малайзия

Амритсар, Индия

Окленд, Новая Зеландия

Лангкави, Малайзия

Пользуясь Qatar Airways, можно добраться до 160 с лишним пунктов на шести континентах, включая самые экзотические и далекие уголки планеты. Среди направлений — все любимые россиянами курорты Бали, Шри-Ланки, Таиланда и Индонезии, далекие Австралия с Новой Зеландией, манящая Африка. В России рейсы осуществляются из Москвы и Санкт-Петербурга. Океан и песчаные пляжи ближе, чем вы думаете!

2. Самые современные самолеты

Boeing 787 Dreamliner

Airbus A350-1000

Airbus A380

Qatar Airways владеет одним из новейших парков воздушных судов в мире. Средний возраст самолетов — около пяти лет, среди них только Airbus и Boeing. Компания особенно гордится приобретением Boeing 787 Dreamliner и Airbus A350-1000, одних из самых технологичных самолетов в мире. Что значит технологичный самолет? Это низкий уровень выбросов углекислого газа, почти бесшумный полет, пониженное давление в кабине, больше кислорода, передовая система циркуляции воздуха, доступ в интернет, большие иллюминаторы, просторный салон и удобные кресла.

3. Комфортный салон

Высокие потолки — они получились за счет особой конструкции отсеков для ручной клади — образуют много пространства, а одни из самых широких кресел в экономическом классе позволяют по-настоящему расслабиться и отдохнуть. Для еще большего удобства бортпроводники вручат подушку и одеяло — полет пройдет как сладкий сон.

4. Прекрасная кухня на борту

Питание на борту самолетов Qatar Airways — отдельный восторг. Забудьте классический вопрос «рыба или курица?», вас ждут блюда высокой кухни из свежих и качественных продуктов от лучших шеф-поваров мира. Хотите ригатони с тыквенным соусом? Пожалуйста. Мясо с тушеными овощами и фокаччу с сушеными томатами? Уже несут. В конце, конечно же, подают десерт (недавно размер увеличили на 50%), например лимонный поссет или первоклассный бельгийский шоколад. Подобрать идеальный напиток к идеальному блюду на борту Qatar Airways проще простого, выбор не ограничивается апельсиновым и томатным соками: белые и красные вина (есть в том числе эксклюзивные выдержанные варианты), шампанское, крепкий алкоголь, газированные напитки, пиво и даже специально приготовленные для каждого пассажира коктейли и алкогольные миксы. Чай и кофе тут подают только свежезаваренными. Для вегетарианцев и тех, кто следует диете по состоянию здоровья или религиозным мотивам, предусмотрено свое специальное меню. Для детей тоже разработали особое питание — все блюда полезные и приготовлены из свежих продуктов.

5. Лучший бизнес-класс в мире

8, 10 и даже 12 часов в бизнес-классе Qsuite Qatar Airways — это скорее мало, чем много. Так или иначе, выходить из салона, даже если впереди захватывающий отпуск, захочется не сразу. В 2019 году компания Skytrax признала бизнес-класс Qatar Airways лучшим в мире, а сайт путешествий TripAdvisor отметил его как один из самых популярных салонов среди пассажиров. Здесь все как в пятизвездочном отеле: индивидуальная комната, рассчитанная на одного, двух или четырех человек со своей дверкой для входа и выхода, свежая выпечка и ресторанная еда a la carte в фарфоровой посуде, персональный набор косметики и хлопчатобумажная пижама с тапочками. А еще огромное (самое лучшее в бизнес-классе на сегодняшний день) кресло, которое раскладывается в полноценную постель. Не удивляйтесь, если окажется, что главное приключение этого отпуска вы уже пережили в полете.

6. Продуманная система развлечений на борту

Даже самый короткий полет может превратиться в бесконечное мучение и ожидание посадки. Но только не на борту Qatar Airways. Чтобы путешествие в небе прошло интересно и насыщенно, авиакомпания внедрила особенную систему развлечений. Новинки киноиндустрии, великие классические фильмы, популярные сериалы, музыка и игры на любой вкус — вас ждет более 4000 вариантов. Время пройдет как нельзя лучше. Не нужно заранее продумывать досуг во время полета и беспокоиться о заряде гаджетов. Всё, что нужно сделать на борту Qatar Airways, — это получше устроиться в удобном кресле и погрузиться в мир онлайн-развлечений.

7. Wi-Fi доступен даже в небе

Пересекать континент или океан и оставаться на связи с родными — теперь это реально не только в фильмах о будущем. Благодаря специальной технологии на некоторых самолетах Qatar Airways пассажиры могут подключиться к Wi-Fi и чувствовать себя как дома: серфить в интернете, слушать аудиокниги, отвечать на письма, отправлять эсэмэски и смотреть видеоролики. Тут же можно сфотографировать небесный пейзаж и выложить в инстаграм, представляете!

8. Увеличенная норма провоза багажа

Взять в путешествие все самое необходимое и даже больше? С Qatar Airways — легко! Авиакомпания знает, как угодить своим пассажирам: на большинстве рейсов в эконом-классе можно провозить 30 кг багажа и 7 кг в ручной клади (на некоторых направлениях и больше!), в бизнес-классе — 40 кг и два места ручной клади. За дополнительную плату можно увеличить вес и количество багажа.

9. Привлекательные тарифы и система бонусов

Qatar Airways старается сохранить доступность билетов. Нередки и скидки и акции (например, до середины августа действует очень привлекательная акция на перелеты в Азию, а по промокоду Summer19 можно улетать в Доху со скидкой до 25%). Те, кто не захочет расставаться с Qatar Airways (что неудивительно) и продолжит открывать для себя новые места вместе с авиакомпанией, могут присоединиться к программе для часто летающих пассажиров Privilege Club. Есть четыре уровня участия — Burgundy, Silver, Gold, Platinum: чем выше уровень, тем больше привилегий. Помимо возможности оплачивать билеты милями, вы сможете регистрироваться на стойке бизнес-класса, брать дополнительный багаж, повышать класс перелета, пользоваться залом ожидания бизнес-класса, выбирать места в передней части самолета — и это далеко не полный список. Как получить доступ к этим прелестям жизни? Все просто — достаточно зарегистрироваться в программе, и уже за первую покупку билетов на сайте Qatar Airways вы получите 2000 приветственных миль.

10. Пересадка в Дохе