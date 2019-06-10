На греческом курорте Sani Resort пройдут тренерские недели от легенд спорта Паулу Феррейра и Тони Надаль

На курорте Sani Resort, который располагается на одном из окруженных пляжами полуостровов Халкидики в Греции, стартуют тренерские недели от легенд спорта — звезды футбольных клубов «Порту» и «Челси» Паулу Феррейра и испанского тренера по теннису Тони Надаль.

Обучение в футбольной академии Sani под четким руководством Паулу Феррейра будет походить на утвержденном УЕФА поле «Челси» на территории курорта с 16 по 21 июня. Тренерская неделя от звезды клубов «Порту» и «Челси» станет удивительной возможностью сосредоточиться на тактике командной работы, индивидуальных методах и специальных навыках для вратарей, нападающих, защитников и полузащитников. Забронировать занятия можно через мобильное приложение Sani или на стойке Guest Relations.

С 21 по 28 июля на курорте обоснуется испанский тренер по теннису Тони Надаль, наиболее известный по работе со своим племянником Рафаэлем Надалем и являющийся одним из сильнейших и наиболее титулованных теннисистов мира. Цель сессий в центре Надаля, который стал новинкой 2019 года — максимизировать сильные стороны игрока и минимизировать его слабые, улучшая их теннисные показатели и физическую форму.

Вдоль курорта — 7 километров частных песчаных пляжей с пологим входом, подходящих для купания с маленькими детьми, и возможностью вызвать «пляжную няню». Для маленьких гостей в этом году Sani Resort приготовили новый парк приключений с комбинациями зип-лайнов и сложных для прохождения мостиков между платформами на деревьях (почти настоящие джунгли!). Еще одной новинкой года стал бассейн с водной детской площадкой. Курорт предоставляет одни из лучших на средиземноморском побережье условий для занятий спортом — здесь можно заняться яхтингом, посетить теннисный центр, академию водных лыж и вейкбординга. В частном экологическом заповеднике с вечнозеленой растительностью, оливковыми рощами и сосновым бором можно побольше узнать о природе полуострова и местных продуктах.