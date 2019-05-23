Гостиничная группа Accor Hotels предлагает скидку 30%

Гостиничная группа Accor подготовилась к лету и предлагает забронировать проживание в любом из 2 800 участвующих в акции отелей и получить скидку 30%, а для участников программы лояльности Le Club AccorHotels и Business Plus в предложение включен и комплиментарный завтрак. Свои двери готовы открыть такие бренды, как ibis, ibis Styles, Mercure, Novotel, Sofitel, Pullman, MGallery, Fairmont, Raffles, Swissôtel и многие другие.

Специальное предложение актуально при бронировании с 17 по 24 мая 2019 на период проживания с 12 июля по 1 сентября 2019 включительно. Для отелей в Азиатско-Тихоокеанском регионе акция продлится аж до следующего года: с 12 июля 2019 г. по 11 июля 2020 г.

Забронировать номер можно на сайте AccorHotels.com, а также на сайтах брендов группы Accor. Более подробная информация о специальном предложении, а также условия участия доступны на официальном сайте Accor.