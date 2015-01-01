Несмотря на то, что по образованию оба — маркетологи, Саша и Нася всегда придумывали себе творческие совместные дела: занимались мэйл-артом (многие наверняка помнят их выставку «Письма на другую сторону кровати» в Лофт Проекте ЭТАЖИ), увлекались экспериментальной фотографией. В числе узнаваемых арт-проектов пары — Насины иллюстрации на спилах, на которые она помещает сказочные истории с участием девочки-героини, и Сашина архитектурная вышивка.

Но основным своим делом сейчас ребята считают предметный дизайн. Вместе они основали 52 FACTORY, бренд, который нежно называют своей воображаемой фабрикой, где создаются предметы для осознанной и гармоничной жизни.

В 2015 году они дебютировали на SaloneSatellite WorldWide Moscow с канцелярским набором «Русский авангард» — первым из серии предметов, вдохновленных советской архитектурой 20-30-х годов. Через год их настенный органайзер-конструктор из акрилового стекла «Невидимый авангард» занял второе место на SaloneSatellite WorldWide Moscow и обеспечил дизайнерам возможность показать свои работы на Миланском салоне.

Кроме архитектуры авангарда, особенно сильно Сашу и Насю вдохновляет деревянное зодчество и традиции русского севера. Их коллекция игрушек «Красные куклы» недавно заслужила гран-при конкурса «Придумано и сделано в России», а вазы-трансформеры «Собор», созданные под впечатлением от северных церквей, вошли в экспозицию одноименной выставки во Всероссийском музее декоративно-прикладного искусства.