Несмотря на то, что по образованию оба — маркетологи, Саша и Нася всегда придумывали себе творческие совместные дела: занимались мэйл-артом (многие наверняка помнят их выставку «Письма на другую сторону кровати» в Лофт Проекте ЭТАЖИ), увлекались экспериментальной фотографией. В числе узнаваемых арт-проектов пары — Насины иллюстрации на спилах, на которые она помещает сказочные истории с участием девочки-героини, и Сашина архитектурная вышивка.
Но основным своим делом сейчас ребята считают предметный дизайн. Вместе они основали 52 FACTORY, бренд, который нежно называют своей воображаемой фабрикой, где создаются предметы для осознанной и гармоничной жизни.
В 2015 году они дебютировали на SaloneSatellite WorldWide Moscow с канцелярским набором «Русский авангард» — первым из серии предметов, вдохновленных советской архитектурой 20-30-х годов. Через год их настенный органайзер-конструктор из акрилового стекла «Невидимый авангард» занял второе место на SaloneSatellite WorldWide Moscow и обеспечил дизайнерам возможность показать свои работы на Миланском салоне.
Кроме архитектуры авангарда, особенно сильно Сашу и Насю вдохновляет деревянное зодчество и традиции русского севера. Их коллекция игрушек «Красные куклы» недавно заслужила гран-при конкурса «Придумано и сделано в России», а вазы-трансформеры «Собор», созданные под впечатлением от северных церквей, вошли в экспозицию одноименной выставки во Всероссийском музее декоративно-прикладного искусства.
Нася и Саша говорят о своей работе: «Все, что делаем — очень личное, и за каждым предметом всегда есть история, которая нас действительно волнует и трогает. Для нас предметный дизайн — самый понятный способ исследования и познания мира, такой универсальный язык, позволяющий рассказать о важном».
«Как приехали однажды в Карелию следом за своим же дизайн-исследованием в рамках создания новой коллекции ваз, так и не остановиться никак — то функционализм манит, то деревянное зодчество не досмотрели, то по мрамору рускеальскому, изумрудным озерам и облакам мхов заскучали, то по калиткам тоска наклюнулась.
Видели мы все сезоны этой земли — никогда, кажется, не надоест, каждый раз волнуешься, как в первый. А зима здесь особенная, сказочная, билибинская — воздух заряженный, туманы густые, пейзажи чистые, больше пространства и тишины. Северной красоте, чтобы по-настоящему звучать, и температура важна северная».
Отель «Точка на карте. Сортавала» расположен в самом сердце Ладожской Карелии, на берегу лесного озера Пюаралами. Здесь в отделке номеров используются натуральные материалы. Также в каждом номере на 1-м этаже есть терраса, а на 2-м — балкон, с которых открывается панорамный вид на зеркальное лесное озеро и пирс.
В тех же традициях оформлено и расположенное неподалеку кафе, где можно вкусно позавтракать или пообедать и приятно выпить чашку кофе перед прогулкой. Советуем непременно попробовать все возможные виды национального карельского специалитета — пирожков с разными начинками под названием калитки.
Удобные беседки для барбекю подойдут тем, кто хочет устроить пикник на природе. Недавно инфраструктуру отеля дополнил и банный комплекс с просторной террасой, чтобы гости после бани могли насладиться прекрасными видами под шум водопада.
«Точка на карте. Сортавала» — идеальная локация для путешественников, решивших сделать остановку по дороге в Финляндию (до самого удобного пропускного пункта для автомобилистов Вяртсиля отсюда рукой подать), и для тех, в чьих планах подробное знакомство с главными карельскими достопримечательностями или просто отдых на природе.
Город Сортавала находится в 25 километрах от отеля «Точка на карте. Сортавала». Туда первым делом и отправились наши герои, чтобы исследовать местные достопримечательности, среди которых масса памятников столь любимого ими авангарда ХХ века. Вообще тут надо побывать всем любителям архитектуры. На территории Сортавалы насчитывается 446 (!) объектов, находящихся на государственном учете, — почти треть всех архитектурных памятников Карелии. Еще одна удивительная цифра — 165 памятников деревянного зодчества, которые сохранились в городе. Сортавалу неслучайно называют архитектурной энциклопедией: здесь можно изучать и функционализм, и неоготику, и северный модерн, и классику. Наши герои снарядились на фотоохоту за девятью самыми необычными зданиями города. Нася любит рисовать архитектурные скетчи, а Саша вышивает гладью на черной ткани свои любимые конструктивистские фасады. Он говорит, что это попытка привлечь больше внимания к проблеме утраты объектов данного периода в нашей стране. Ребят вдохновляет архитектура, именно из ее концепций и принципов они нередко черпают идеи для своих дизайнерских работ.
«Существует заблуждение, что путешественники, жадные до архитектурных достопримечательностей, в Карелии могут приуныть в бесконечных природных чудесах, но это не так — Сортавала, например, необыкновенно богата на архитектурные красоты. Разнообразие образов приятно поражает: деревянный дом XIX века может спокойно соседствовать с постройкой 30-х годов. И при этом такие разные эпохи звучат вместе, не пытаясь перекричать друг друга, — удивительная картина для нашего времени.
Мы же, как любители архитектуры 1920–1930-х годов, обращали особое внимание на постройки этого периода. И в Карелии не найти больше места, где было бы собрано сразу столько уникальных объектов функционализма — водонапорная башня, гостиница «Сеурахуоне», дом Туркама, бывшая автобусная станция и многие другие сооружения в Сортавале созвучны нашему родному конструктивизму, стоявшему в авангарде мировой архитектуры ХХ века».
Ратуша в свое время была фактически центром жизни города: здесь работал бургомистр, проводились приемы, праздничные обеды, церемонии, городские собрания, судебные заседания, собиралась городская дума. В ратуше также находился городской музей, а позже размещалась библиотека. Сейчас здание пустует и ждет реставрации. Оно напоминает имбирный пряник и просто просится в Instagram.
Была построена в стиле национального романтизма в начале XX века, но в конце 30-х архитектор Эркки Хуттунен радикально реконструировал ее, придав черты архитектуры функционализма. При этом здание удивительным образом сохранило ауру северного модерна.
Доходный дом купцов Константина и Николая Сийтоненов. На первом этаже некогда располагались магазины, все остальные — занимали апартаменты, которые сдавались в аренду. В 1940 году, во время Зимней войны, дом получил значительные повреждения. После реставрации здание потеряло свой первоначальный вид, но и сейчас не лишено очарования — чего стоят одни окошки в форме неправильного полукруга под самой крышей. В наши дни здесь располагается администрация Сортавальского муниципального района.
Здание Объединенного банка Cеверных стран наводит на мысль о средневековом замке из-за четырехгранных эркеров, черепицы, окраски, в конце концов. Улберг считается главным архитектором Выборга, неслучайно Сортавала напоминает этот древний город. В 10-е годы XX века Уно Улберг активно застраивал Сортавалу, поэтому здесь осталось много памятников архитектуры, созданных его гением. Здание банка не очень щедро декорировано, но на углу у него сохранился вензель SF — Suomi Finland (Suomi означает «Финляндия» на финском. — Прим. ред.).
Здание со стороны главного фасада полностью облицовано сердобольским гранитом с каменоломен «Нукутталахти» острова Риеккалансаари. Архитектура банка буквально олицетворяет его надежность, даже немного устрашает монументальностью. Внутри настоящие сокровища — например, разнообразные по форме печи, облицованные цветными изразцами. Сейчас в здании находится Банк России.
Одна из самых старых построек в городе. Удивительно, что она сохранилась после войны. В здании давно нет пожарной части, еще в довоенные годы сортавальская каланча перестала выполнять свои функции: город оброс новыми домами в стиле модерн, которые были вдвое выше, чем пожарное депо. Да и ворота, а также все помещения были рассчитаны на конную повозку, а не на машину.
По задумке архитектора, эти два здания вместе с ныне не существующей кирхой должны были возвышаться на природном пьедестале горы Кисямяки. Задумка сработала. Кроме того, Йохан Аренберг обеспечил прямой доступ из классов на крышу, откуда открывался прекрасный вид на Сортавалу и ее живописные окрестности. Неоготика — это новое прочтение средневековой готики. Интересно, что на территории России этот стиль получил название «псевдоготика», поскольку здесь переосмыслялся только западный опыт, на Руси своей готики не было.
Водонапорная башня построена в стиле функционализма, а это значит, что архитектурное строение здания точно отвечает его предназначению. Это железнодорожная водонапорная башня, которая раньше служила для заправки водой паровозов. Кстати, исходя из размеров водонапорной башни, можно судить о загруженности и масштабе железнодорожных узлов на этом направлении. Сортавальская башня действительно впечатляет.
Одно из самых удивительных мест Северного Приладожья — Горный парк Рускеала, расположенный в 13 км к северу от отеля «Точка на карте. Сортавала», на высоком берегу порожистой реки Тохмайоки.
В самом начале XIX века размеры каменоломен были скромнее: 150 метров в длину и 30 метров в глубину, и трудилось на их разработке всего 6 человек. Вода в каньоне была не всегда. Она появилась, когда финны в 1939 году затопили карьер. Тогда его заполнили подземные воды. На дне Мраморного каньона до сих пор находятся рельсы и лежат груженые вагонетки, которые по ним ездили. Интересно, что большая часть петербургских достопримечательностей построена из камня, добытого в этом карьере. В их числе, например, Исаакиевский собор, Мраморный дворец, фасады Казанского собора. Природа Карелии вдохновляет в любое время года, зимой просто нужно одеться потеплее. Берите пример с наших героев: запасайтесь горячим чаем в термосах, готовьте теплые объятия для близких — и тогда никакие морозы вам не страшны.
Даже зимой можно найти массу увлекательных занятий на свежем воздухе. Первое, что приходит в голову, — коньки или лыжи. Но у оператора активного отдыха «Терра Нордика» есть несколько более оригинальных вариантов для всех посетителей отелей «Точка на карте. Сортавала» и «Дача Винтера». Можно отправиться на зимнее сафари, а также посоревноваться в ловкости с белками под кронами сосен в веревочном парке на высоте до 16 метров. Пока Нася читала сказки Фанни перед дневным сном в номере, Саша решил добавить адреналина в свою жизнь — покатался на багги с настоящими виртуозами вождения, а затем прошел одну из непростых трасс в веревочном парке. Когда Фанни подрастет, она тоже сможет присоединиться к этим забавам. В веревочном парке можно гулять по кронам сосен уже с 4 лет. Вид с трасс открывается замечательный — где еще удастся посмотреть на Ладогу с высоты птичьего полета.
Специально для гостей отеля «Точка на карте. Сортавала» партнер сети — оператор активного отдыха «Терра Нордика» — разработал четыре маршрута разной степени сложности, по которым можно прокатиться зимой на снегоходах, а в другие сезоны — на багги и квадроциклах. Да, на багги можно также покататься зимой, когда температура не ниже минус 10 градусов. Новичкам стоит выбрать маршрут «Финская деревня», который проходит по заснеженной лесной дороге до фундамента старого финского поселения. Также для начинающих есть «Тренировочный круг», который длится всего 15–30 минут, но этого времени больше чем достаточно, чтобы освоиться со снегом, летящим в лицо, и научиться управлять простой в обращении техникой. Маршрут «Заснеженные дюны» пролегает через карельские леса и включает посещение специального гоночного карьера. Этот вариант рассчитан уже на опытных и сильных духом водителей. Продолжением его является «Лесная сказка», ведущая через лесные озера с заездом в финскую деревню и экскурсом в историю этих мест. Сюда и летом на лодке не доберешься — это приключение для настоящих первооткрывателей! А самый продолжительный маршрут, который длится около 5-6 часов, проходит через заброшенные деревни суоми, мимо старинных водяных мельниц и приводит к мраморному каньону и рускеальским водопадам, поражающим своей красотой.
Рядом с парк-отелем «Дача Винтера» тоже стартуют несколько маршрутов снежного сафари, но они обычно начинают свою работу позже зимой, поскольку большинство пролегает через скованное льдами озеро, то есть все зависит от толщины льда. Ладога своенравна, и к ней приходится подстраиваться. Но когда лед встанет, какое удовольствие пронестись по заливу Маркатсимансалми, прокатиться мимо отвесных скал острова Хавус к подножию горы Крыша Ладоги, откуда открывается панорамный вид на Ладожские шхеры и Валаамский архипелаг, а то и вовсе провести весь день на льду. Самый длинный маршрут пролегает через большинство достопримечательностей Ладожских шхер и тянется к таинственному острову Тулолансаари.
Не забыты и маленькие любители приключений: их приглашают поучиться вождению детских снегоходов. Занятие проходит на специально оборудованной площадке под присмотром профессионалов.
На территории парк-отеля «Дача Винтера» находится загородный дом доктора Густава Винтера — здание в стиле финского национального романтизма, памятник архитектуры и первый проект финского архитектора Элиэля Сааринена. Он, помимо всего прочего, является архитектором здания вокзала и национального музея Финляндии в Хельсинки, выполненных в стиле северного модерна, который также называется национальным романтизмом. В 2018 году исполнилось 150 лет со дня рождения доктора Винтера. Фрагменты его эссе «Первый снег лета» вошли в серию открыток, выпущенную парк-отелем «Дача Винтера». Здесь бережно относятся к истории. В гостях у Густава Винтера часто бывали представители интеллигенции той эпохи, в том числе художник, мыслитель, путешественник и общественный деятель Николай Константинович Рерих. Природа Карелии вдохновила его на создание более 200 полотен, он писал об этом крае так: «Сказка Севера глубока и пленительна... Северные озера задумчивы. Северные реки серебристые. Потемнелые леса мудрые. Зеленые холмы бывалые. Серые камни в кругах чудесами полны». Здесь Рерих написал пьесу «Милосердие», повесть «Пламя» и цикл стихов «Цветы Мории». Возможно, среди густых елей карельских лесов блуждает его муза в поисках того, кому подарить вдохновение.
Один лишь тот факт, что дачу построил Готтлиб Элиэль Сааринен — пожалуй, самый известный финский архитектор, привлекает внимание к этому месту: тихому, сокровенному, с трепетом отреставрированному и сохранившему ощущение дома, который сложился сам — из вековых деревьев, гладких камней и суровых ладожских ветров
Парк-отель «Дача Винтера» находится на мысе Таруниеми. В переводе с финского это название означает «сказочный», и одного вида с мыса на Ладогу достаточно, чтобы понять, почему его так назвали. Ладожское озеро и хвойный лес погружают гостей в карельскую размеренную жизнь.
Эти места выбрал в 1909 году для строительства дачи доктор Густав Винтер — известный хирург и общественный деятель. Мыс Таруниеми быстро стал точкой притяжения всей округи. После смерти Винтера в 1924 году имение перешло новым хозяевам — семье Дурхман, которые с уважением отнеслись к наследству врача. Здание сохранилось до сих пор: внутри находится музей, где собраны фотографии, документы и предметы интерьера времен Винтера. Но история — не единственное, ради чего стоит ехать сюда. «Дача Винтера» — это еще и прекрасный комфортабельный отель. Остановиться можно в номерах в главном корпусе, таунхаусах на четверых или шестиместных коттеджах. Особая история — ресторан «Густав Винтер» с панорамными окнами и видом на Ладогу, где приятно после насыщенного дня подкрепиться ухой, пирожками-калитками с картофелем и душистым чаем.
Многие уверены, что очень трудно путешествовать с малышом, да еще зимой в суровом северном крае. Но наши герои Нася и Саша доказали, что этот стереотип не имеет ничего общего с реальностью. Главное — подготовиться к неожиданностям, которые могут случиться в путешествии, и выбрать отель, в котором есть и удобные номера, и детская площадка, и предлагается интересный досуг для ребят разных возрастов. Да и прогулки на свежем, пусть и морозном, воздухе полезны всем. Кстати, на территории парк-отеля «Дача Винтера» можно познакомиться с северным оленем Дашкой, потрогать ее мягкий теплый нос и загадать желание — поскорей вернуться в Карелию снова, чтобы пуститься в очередное приключение.
«Не так много отелей в Карелии могут похвастаться вкусом и северной сдержанностью в дизайне, «Точка на карте» — то самое приятное исключение. Все акценты расставлены верно: внутри — натуральные фактуры, природные цвета, интерьер, не отвлекающий от главного — вида на волшебное озеро Пюяралампи; снаружи — графичные домики, вторящие карельским крутым скалам, и идеальная детская площадка на фоне сказочного заснеженного леса, где могут отдохнуть не только дети, но и глаза родителей».
«Точка на карте. Сортавала» — не единственный отель сети. Есть еще «Точка на карте. Приозерск», расположенный на мысе Маячный в устье реки Вуокса, — идеальная стартовая точка в путешествии по Ладожской Карелии. Уже здесь, в нескольких километрах от границы с Республикой Карелией, начинаешь понимать, что отдых обещает массу открытий, и чувствуешь, как к замученному работой и жизнью в мегаполисе горожанину возвращается ощущение новизны мира.
Максимум взаимодействия с природой, минимум влияния на нее — эта идея положена в основу архитектурного проекта дизайн-отеля «Точка на карте. Приозерск». Архитектура идеально рифмуется с окружающим пейзажем — корпуса и модули, в которых расположены 31 стандартный номер, 9 люксов и 6 семейных номеров, выглядят как продолжение берега Вуоксы с его золотистыми песками и изогнутой линией берегового променада.
Индивидуальный вход в каждый номер создает бесценное для горожанина ощущение privacy. Недавно в отеле появились две удобных беседки для барбекю и пространство «Гостиная» для проведения различных мероприятий. Панорамные окна, мягкие диваны, зона для чаепития, wi-fi — здесь можно отдохнуть всей семьей после ужина, наблюдая закат, или же провести корпоративное мероприятие: новые инфраструктурные возможности делают отель привлекательным и для MICE туризма.
Новый туристический оператор по Северному Приладожью и Карелии «Игора Тур» предлагает формат «все включено»: от трансфера (поездка стартует от метро «Озерки») и проживания в лучших отелях до авторской экскурсионной программы, составленной лучшими экскурсоводами Петербурга, и посещения подземного маршрута горного парка Рускеала.
В настоящее время у «Игора Тур» есть два вида туров: двухдневный, с посещением ключевых достопримечательностей Приозерского района Ленобласти и Карелии, а также трехдневный — с расширенным списком достопримечательностей и ночевками в двух локациях. В программу тура включено проживание и питание в сети отелей комфорт-класса «Точка на карте». По желанию специалисты составят и индивидуальную программу.
Вместе с «Игора Тур» гости отправятся в путешествие, где переплетаются история, культура, опыт первооткрывателей и отдых в лучших традициях экотуризма. Это словно погружение в иную реальность, наполненную звуками природы и красотой удивительных мест. «Игора Тур» предлагает познать неповторимость Русского Севера, богатую историю и гостеприимство этих мест.
Все ролики: Андрей Хромов www.andreyhromov.ru
Фото: Нася Коптева, Саша Грибович, архивы пресс-служб, Shutterstock