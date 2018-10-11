На Новый год между Петербургом и Хельсинки пустят сдвоенные «Аллегро» со скидкой на билеты

С 29 декабря по 3 января, а также 8 января скоростные поезда «Аллегро», курсирующие между Петербургом и Финляндией, обзаведутся сдвоенными составами, сообщает пресс-служба РЖД.

Помимо этого на рейсы №785 и 783 в вышеуказанные даты действует скидка в размере до 25 процентов. 29 декабря двойной «Аллегро» №785 отправится в Хельсинки в 15:30, с 30 декабря 2018-го по 3 января 2019 года удлинится состав рейса №783 в 11:30, двойное количество пассажиров готов забрать обратно в Петербург 8 января в 15:00 поезд №786.

С 17 мая автобусный перевозчик Lux Express изменил схему маршрута Хельсинки — Петербург и начал останавливаться в аэропорту Вантаа. Поездка таким образом увеличилась на 21 километр и составила около семи часов. Время прибытия и стоимость остались прежними.

Ранее стало известно, что в Финляндии создали специальную рабочую комиссию по организации железнодорожного маршрута между Петербургом и аэропортом Хельсинки (Вантаа).

Между Берлином и Петербургом также пустят прямой поезд, который также будет проезжать через Калининград и уже проложенные ветки в Прибалтике и Польше, а скоростной поезд «Ласточка» планируют пустить по маршруту «Петербург — Выборг — Сортавала» и горный парк Рускеала, где находится знаменитый Мраморный каньон. Открытие маршрута запланировано с мая 2019 года.