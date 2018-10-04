РЖД заменит полки в плацкартных вагонах на капсулы-трансформеры

«РЖД» планирует в ближайшее время изменить устройство плацкартных вагонов.

По словам главы компании Олега Белозерова, в вагонах хотят создать места «капсульного типа» для того, чтобы у пассажиров появилось личное пространство. В компании рассчитывают, что их можно будет «трансформировать под себя».

Новые типы вагонов предположительно появятся в ближайшие два года. Поезда также будут оснащены розетками и Wi-Fi.