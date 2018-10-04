РЖД заменит полки в плацкартных вагонах на капсулы-трансформеры
«РЖД» планирует в ближайшее время изменить устройство плацкартных вагонов.
По словам главы компании Олега Белозерова, в вагонах хотят создать места «капсульного типа» для того, чтобы у пассажиров появилось личное пространство. В компании рассчитывают, что их можно будет «трансформировать под себя».
Новые типы вагонов предположительно появятся в ближайшие два года. Поезда также будут оснащены розетками и Wi-Fi.
В июле 2018 года СМИ писали, что РЖД через семь лет планирует прекратить закупать плацкартные вагоны. С 2025 года компания собирается приобретать одноэтажные вагоны нового типа, которые будут выполнены в виде двухвагонного сцепа с герметизированным переходом. В одном из вагонов предполагается установка вендинговых аппаратов с напитками и снеками а также место для багажа. Более того, в туалетах появится душевая кабина.
Нынешние плацкартные вагоны будут модернизировать. Позже компания прокомментировала информацию о планах прекратить закупку плацкартных вагонов. В компании рассказали, что планируют лишь повысить их комфортабельность, но полностью отказываться не собираются.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.