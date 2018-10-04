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РЖД заменит полки в плацкартных вагонах на капсулы-трансформеры

«РЖД» планирует в ближайшее время изменить устройство плацкартных вагонов.

По словам главы компании Олега Белозерова, в вагонах хотят создать места «капсульного типа» для того, чтобы у пассажиров появилось личное пространство. В компании рассчитывают, что их можно будет «трансформировать под себя». 

Новые типы вагонов предположительно появятся в ближайшие два года. Поезда также будут оснащены розетками и Wi-Fi.

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В июле 2018 года СМИ писали, что РЖД через семь лет планирует прекратить закупать плацкартные вагоны. С 2025 года компания собирается приобретать одноэтажные вагоны нового типа, которые будут выполнены в виде двухвагонного сцепа с герметизированным переходом. В одном из вагонов предполагается установка вендинговых аппаратов с напитками и снеками а также место для багажа. Более того, в туалетах появится душевая кабина.

Нынешние плацкартные вагоны будут модернизировать. Позже компания прокомментировала информацию о планах прекратить закупку плацкартных вагонов. В компании рассказали, что планируют лишь повысить их комфортабельность, но полностью отказываться не собираются.


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