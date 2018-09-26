Между Петербургом и Берлином запустят прямые поезда

Между Берлином и Петербургом пустят прямой поезд, который также будет проезжать через Калининград и уже проложенные ветки в Прибалтике и Польше.

Об этом сообщили в министерстве транспорта Германии и РЖД. О сроках реализации проекта пока неизвестно.

На данный момент, чтобы доехать на поезде из Петербурга в Берлин, нужно сделать двухчасовую пересадку в Москве. В общей сложности поездка занимает 32 часа. Благодаря новому маршруту значительно сократится время поездки не только до столицы Германии, но и Калининграда. Организаторы перевозок рассчитывают, что это время (сейчас путешествие занимает 23 часа) сократится в два раза.

Ранее стало известно, что скоростной поезд «Ласточка» планируют пустить по маршруту «Петербург — Выборг — Сортавала» и горный парк Рускеала, где находится знаменитый Мраморный каньон. Открытие маршрута запланировано с мая 2019 года.