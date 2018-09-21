S7 распродает билеты из Петербурга в Берлин, Аликанте и Верону со скидками до 60 процентов

В честь окончания лета авиакомпания S7 объявила распродажу на билеты со скидками до 60 процентов. Акция распространяется на направления как внутри страны, так и на международные рейсы.

Приобрести их можно с 21 по 24 сентября. Билеты доступны на даты начиная с 1 октября 2018 года, перелет в оба конца в эконом-классе.

Так, со скидкой можно купить билеты из Петербурга в Аликанте (8 359 вместо 12 175), Берлин (7 087 рублей вместо 8 995), в Верону (8 092 вместо 14 134), в Москву — за 3 514 вместо 4 304. А из Москвы в Батуми и обратно, например, можно улететь всего за 10 вместо 16 тысяч рублей.