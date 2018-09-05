Из Петербурга в Тосно запустят «Ласточки»

С Московского вокзала в Петербурге в Тосно в Ленобласти запустят скоростные поезда «Ласточка». Северо-Западная пригородная пассажирская компания» закупит закупит электропоезда с четырьмя вагонами. Ими заменят электрички, которые курсируют между пунктами.

Сейчас поезда «Ласточка» курсируют на маршрутах от Петербурга в Выборг, Зеленогорск, Волхов, Лугу, Мельничный Ручей, Рощино, Каннельярви, Великий Новгород, Ораниенбаум и Калище. За первые семь месяцев 2018 года составы перевезли 4,5 миллиона пассажиров.

В августе скоростные поезда запустили между Псковом и Петербургом.