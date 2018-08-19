Петербург вошел в пятерку городов с лучшим гостиничным сервисом
Аналитики составили рейтинг российских городов по уровню подготовки персонала гостиниц. Эксперты изучали оценки и отзывы, которые гости оставляли после проживания в отеле, пишет РИА Новости. Учитывались гостиницы от 2 до 5 звезд.
Вот как выглядит рейтинг.
1. Екатеринбург
2. Нижний Новгород
3. Ростов-на-Дону
4. Краснодар
5. Санкт-Петербург
6. Новосибирск
7. Ижевск
8. Красноярск
9. Казань
10. Москва
Также в список вошли Челябинск, Уфа, Саратов, Омск, Волгоград, Тольятти, Самара, Тюмень, Пермь и Воронеж. Гости в чаще всего жаловались на равнодушие и некомпетентность персонала. В положительных отзывах обычно отмечали вежливость и готовность прийти на помощь.
В прошлом году эксперты признали Петербург одним из самых гостеприимных городов России.
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