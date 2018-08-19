Петербург вошел в пятерку городов с лучшим гостиничным сервисом

Аналитики составили рейтинг российских городов по уровню подготовки персонала гостиниц. Эксперты изучали оценки и отзывы, которые гости оставляли после проживания в отеле, пишет РИА Новости. Учитывались гостиницы от 2 до 5 звезд.

Вот как выглядит рейтинг.

1. Екатеринбург

2. Нижний Новгород

3. Ростов-на-Дону

4. Краснодар

5. Санкт-Петербург

6. Новосибирск

7. Ижевск

8. Красноярск

9. Казань

10. Москва

Также в список вошли Челябинск, Уфа, Саратов, Омск, Волгоград, Тольятти, Самара, Тюмень, Пермь и Воронеж. Гости в чаще всего жаловались на равнодушие и некомпетентность персонала. В положительных отзывах обычно отмечали вежливость и готовность прийти на помощь.

В прошлом году эксперты признали Петербург одним из самых гостеприимных городов России.

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